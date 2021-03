Hannover

Am 8. März werden in Niedersachsen weitere Corona-Auflagen für den Einzelhandel und sogenannte körpernahe Dienstleistungen gelockert. Landesweit dürfen am Montag Buchläden wieder öffnen. Dieser Schritt ist unabhängig von der Entwicklung der Inzidenz, aber an eine Flächenbegrenzung gekoppelt: Erlaubt ist ein Kunde je 10 oder 20 Quadratmeter, je nach Verkaufsfläche.

Bereits zum 13. Februar hatte Niedersachsen Blumengeschäften und Gartencentern erlaubt zu öffnen.

Bei einer Inzidenz unter 100 darf der Einzelhandel laut Bund-Länder-Beschluss ab 8. März ein sogenanntes Click & Meet anbieten; Kunden können dabei nach Terminbuchung ins Geschäft kommen. Erlaubt ist ein Kunde pro 40 Quadratmeter. Bei einer Inzidenz unter 50 darf der Einzelhandel insgesamt mit einer begrenzten Kundenzahl wieder aufmachen – erlaubt ist ein Kunde pro 10 oder 20 Quadratmeter, je nach Größe des Geschäftes. Ab 5. April sollen die Läden auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wieder mit begrenzter Kundenzahl öffnen dürfen (ein Kunde pro 10 oder 20 Quadratmeter).

Auch Fahrschulen und Flugschulen dürfen am 8. März wieder öffnen. Voraussetzung ist aber ein tagesaktueller Test.

Kosmetik- oder Tattoo-Studios dürfen öffnen

Friseure dürfen schon seit dem 1. März wieder Haare schneiden. Nun greifen auch für weitere körpernahe Dienstleister Lockerungen. Auch in Hochinzidenzkommunen mit mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche dürfen Kosmetik- oder Tattoo-Studios wieder öffnen, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit.

Sofern bei der jeweiligen Dienstleistung ein durchgehendes Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich sei, sind ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest der Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung.

