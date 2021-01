Hannover

Neue Kontakteinschränkungen, weiterhin geschlossene Geschäfte, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Schulen und Kitas im Corona-Modus – der seit Mitte Dezember geltende Lockdown in Deutschland geht in die Verlängerung. Die folgenden Regelungen gelten, sobald in Niedersachsen die entsprechende Verordnung fertig ist. „Ich möchte meinen, ab Montag“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Abend. Vielleicht gelinge es aber schon zum Wochenende.

Wie viele Personen dürfen sich generell treffen?

Das wird verschärft. Waren es bisher fünf Personen aus zwei Haushalten, sollen sich private Zusammenkünfte nun auf einen Haushalt mit maximal einer weiteren Person von außen beschränken. Kinder unter 14 Jahren waren von der Personenbeschränkung bisher ausgenommen, das gilt nun nicht mehr.

Und wie sieht es mit der Bewegungsfreiheit aus?

Rigide Ausgangssperren, wie sie zeitweilig in Ländern wie Spanien oder Frankreich verhängt wurden, sehen die deutschen Regeln nicht vor. In Sachen Bewegungsfreiheit haben sich Bund und Länder auf ein Modell geeinigt, das den Sieben-Tages-Inzidenzwert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen berücksichtigt. Liegt er in einem Landkreis über der Marke von 200, dürfen sich die Bewohner dort nur in einem Radius von 15 Kilometern um den Wohnort aufhalten, sofern kein triftiger Grund für eine weitere Reise oder Fahrt vorliegt. Tagestouristische Ausflüge, die zuletzt im Harz und anderen Wintersportgebieten für Massenandrang verantwortlich waren, gelten nicht als solcher.

Laut offizieller Landesstatistik gab es in Niedersachsen am Dienstag keinen Landkreis und keine kreisfreie Stadt mit einer Inzidenzmarke über 200. Die höchsten Werte hatten die Stadt Delmenhorst mit 168,9 und die Grafschaft Bentheim mit 156,7. Für die Region Hannover betrug der Wert 120,7. Allerdings können sich diese Zahlen schnell wieder nach oben bewegen, weil über die Feiertage bis hin zum vergangenen Wochenende weniger getestet wurde als sonst üblich und entsprechend die Meldezahlen durch die Gesundheitsämter niedriger waren.

Schließen die Schulen?

Zum Teil. Präsenzunterricht in den weiterführenden Schulen wird es nicht geben, stattdessen werde auf digitalen Unterricht umgestellt, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Abend vor Journalisten in Hannover. Dies gilt nicht für Schüler eines Abschlussjahrgangs. „Niemand muss sich Sorgen um den Abschluss machen“, ergänzte Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Die Grundschulen gehen zunächst für eine Woche ins Distanzlernen, danach soll bis Ende Januar das Wechselmodell gelten, in dem die Klassen geteilt und abwechselnd unterrichtet werden. Man wolle auch den Bedürfnissen der Beschäftigten in Schulen und Kitas gerecht werden.

Hinweis: Zunächst hatte es geheißen, Grundschüler hätten eine Woche länger Ferien. In diesem Punkt aber hatte sich Ministerpräsident Weil lediglich etwas unklar ausgedrückt.

Was ist mit Kitas?

Sie schließen. Hier soll es jedoch eine „großzügige Notbetreuung“ für 50 Prozent der Kinder geben.

Die meisten Geschäfte bleiben zu – wer darf öffnen?

Händler, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, dürfen weiterhin keine Kunden in ihren Geschäften bedienen. Betroffen sind beispielsweise Modehäuser, Blumenläden, Juweliere und der Buchhandel. Ausgenommen sind ausdrücklich Supermärkte, Bäcker und andere Lebensmittelhändler, auch diejenigen auf Wochenmärkten.

Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Reformhäuser, Optiker, Sanitätshäuser und Hörgeräteakustiker sowie Geschäfte für Babybedarf dürfen ebenfalls öffnen. Gleiches gilt für Fahrrad- und Kfz-Werkstätten, Banken, Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Geschäfte für Tierbedarf und Futtermittelmärkte. Dazu gekommen sind seit Jahresbeginn Telefonshops, Versicherungsbüros und Fotostudios, weil sie mittlerweile als Dienstleistungsunternehmen eingestuft werden.

Öffnen Bau-, Gartenmärkte und Möbelgeschäfte?

Nein, sie bleiben weiterhin geschlossen. Allerdings können Baumärkte und Möbelhäuser ein Online-Bestellsystem einführen, wenn sichergestellt ist, dass die Abholung kontaktlos außerhalb der Geschäftsräume organisiert wird. Viele haben dies bereits getan.

Was ist mit Friseursalons? Und was mit meiner Physio?

Friseursalons dürfen weiterhin nicht öffnen, ebenso wie Massagepraxen, Tattoo-Studios, Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe mit sogenannter körpernaher Dienstleistung. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa in Physio-Praxen, in der Ergo- oder Logotherapie sowie der Fußpflege bleiben dagegen erlaubt.

Viele Restaurants bieten Außer-Haus-Verkauf an. Bleibt das möglich?

Ja. Abhol- und Lieferdienste sind weiterhin von der Schließung ausgenommen – entscheidend ist, dass die Gerichte und Getränke in einem Mindestabstand von 50 Metern zur Verkaufsstelle verzehrt werden, am besten jedoch zuhause. Der Verkauf von alkoholhaltigen Getränken ist in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt. Das gilt nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für den Einzelhandel und damit etwa für Supermärkte, Tankstellen und Kioske.

Was bedeutet der Lockdown für Gottesdienste?

Sie bleiben möglich – allerdings nur unter den bisherigen strengen Voraussetzungen: Der Abstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden, Maskenpflicht gilt auch am Platz, Singen ist verboten.

Was darf die Kultur?

Sie muss sich weiterhin auf Internetangebote beschränken, sofern es den Einrichtungen überhaupt möglich ist. Theater, Opernhäuser, Museen, Kinos und ähnliche Kultureinrichtungen bleiben für das Publikum geschlossen; Gleiches gilt für Freizeitangebote wie Zoos, Indoor-Spielplätze oder Kletterhallen.

Finden Volkshochschulkurse und Musikunterricht statt?

Viele Musikschulen und Musiklehrer sind bereits in den Onlineunterricht gewechselt. Präsenzkurse wurden eingestellt, dies wird auch weiterhin so bleiben.

Wie ist das mit dem Sport?

Spitzensport bleibt weiter möglich, Amateur- und Freizeitsport in der Regel nicht. Ausnahmen unter Berücksichtigung der Corona-Regeln gelten, wenn Sport allein, mit einer weiteren Person oder mit Personen des eigenen Hausstands betrieben wird – also beim Tennis, beim Golf, beim Radfahren und beim Joggen. Schwimmbäder dürfen weiterhin nicht öffnen.

Wie lange sollen die Maßnahmen gelten?

Zunächst bis zum 31. Januar. In der Woche zuvor treffen sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten einmal mehr und beraten darüber, wie es vom 1. Februar an weitergeht.

Von Bernd Haase