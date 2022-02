Hannover

Der Corona-Kristenstab der Landesregierung Niedersachsen informiert in einer Pressekonferenz ab 13 Uhr über die weitere Vorgehensweise im Kampf gegen das Coronavirus. Dabei geht es vor allem um erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Auch der Impfstart des Novavax-Impfstoffs könnte zur Sprache kommen. Verfolgen Sie die Konferenz ab 13 Uhr hier live.

Livestream: Die Pressekonferenz des Krisenstabs

Krisenstabsleiter Heiger Scholz und Regierungssprecherin Anke Pörksen informieren in der Presskonferenz über die vorgesehenen Lockerungsstufen in Niedersachsen. Demnach soll die erste Lockerungsstufe schon ab dem 24. Februar greifen. In vielen Bereichen soll dann von 2G-Plus auf 2G umgestellt werden.

Der Impfstart mit dem neuen Impfstoff Novavax soll kurz bevorstehen. Die erste Lieferung des Vakzins soll Ende dieser Woche Niedersachsen erreichen.

Von RND/jok