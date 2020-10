Hannover

Kurz vor der Mittagspause steht im niedersächsischen Landtag ein 47-jähriger Mann im Foyer und rappt. Der Künstler Spax ist seit 25 Jahren selbstständig und lebt von seiner Kunst. Und für ihn sowie für Zehntausende andere selbstständige Kulturschaffende bedeutet die Corona-Krise eine existenzielle Bedrohung.

Um ihm die Gelegenheit zu geben, davon zu berichten, hatte ihn die Grünen-Fraktion am Mittwoch in den Landtag eingeladen. Spax folgte der Einladung und rappte über Anträge, Finanznöte und die Anstrengung, nicht zu verbittern.

Auftritte fallen aus

Seit März seien ihm so gut wie alle wichtigen Auftritte und Einnahmequellen weggebrochen, erzählte er. Momentan halte er sich mit Onlineprojekten über Wasser. Das ersetze sein Einkommen aber nur bruckstückhaft, erklärte Spax. Was ihm fehle, sei Planungssicherheit. „Ich würde mir von der Landesregierung wünschen, dass es wie in Baden-Württemberg, Bayern oder auch England Möglichkeiten gibt, finanzielle Unterstützung zu leisten“, sagte der 47-Jährige am Dienstag im Landtag und spielte auf verschiedene Modelle an, bei denen Künstler und Künstlerinnen fortlaufende finanzielle Hilfe erhalten, sofern ihr Einkommen während der Krise nicht reicht, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen.

Die hiesige Landesregierung hat der Kulturszene bisher anders geholfen: 10 Millionen Euro hat das niedersächsische Kulturministerium jüngst bereit gestellt, um Künstler und Soloselbststände wie Spax finanziell zu unterstützen. Doch angesichts mehrerer Zehntausend Betroffener blieben den Einzelnen davon theoretisch einige Hundert Euro.

Grüne fordern mehr finanzielle Hilfe

Die Grünen wollen nun weitere finanzielle Hilfen vom Land für Soloselbstständige und Kulturschaffende. Im April hatte die Fraktion einen Antrag im Landtag gestellt, in dem sie einen monatlichen Förderbetrag für Kulturschaffende forderte, damit diese ihre Lebenshaltungskosten bis zum Ende der Krise decken könnten.

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU kündigten einen Änderungsantrag an – seitdem ist laut Eva Viehoff, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Kultur, nicht viel passiert. „Wenn es so weitergeht, wird die Kulturszene in Niedersachsen wie wir sie kennen, nach der Krise nicht mehr da sein“, sagte Viehoff am Mittwoch.

Von Nadine Wolter