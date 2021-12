Corona-Proteste in Niedersachsen: Wer trifft sich zu den „Spaziergängen“?

Langenhagen

Es gibt weiße Kerzen, und es gibt rote Kerzen. Man sieht sie neuerdings häufiger bei Versammlungen in der Region Hannover und Niedersachsen. Vor allem sind es die weißen. Rote Kerzen halten Menschen in der Hand, die gegen das Coronavirus geimpft sind, weiße bedeuten: „Ich bin nicht geimpft.“

Die Lichter sind zu einer Art Code in der vierten Welle der Pandemie geworden. Dass Menschen in vielen Ortenrote und weiße Kerzen bei sogenannten Spaziergängen beinahe täglich durch Straßen, Fußgängerzonen und Parks tragen, soll „ein Zeichen der Gemeinschaft zum Leuchten bringen“. So lautet jedenfalls die Erklärung dafür in sozialen Medien – Kerzen als Fanal gegen die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte.

Am Donnerstagabend in Langenhagen in der Region Hannover sind es vielleicht 30 Menschen, die sich vor der Elisabethkirche versammelt haben, möglicherweise eine Handvoll mehr, und einige haben auch hier die Kerzen dabei.

Die Szene hat durchaus etwas Besinnliches, was nicht nur daran liegt, dass die Lichter in Herzform aufgestellt werden. Gelbe Straßenlaternen tunken den kleinen Platz vor der Backsteinkirche in warmes Licht, es gibt einen strahlend schönen Weihnachtsbaum. Beinahe möchte man „O, du fröhliche“ anstimmen, aber es singt hier niemand.

„Freie Niedersachsen“ demonstrieren gegen „Impfzwang“

Die Menschen stehen in kleinen Grüppchen zusammen. Sie diskutieren die vom Staat in der Pandemie verordneten Freiheitsbeschränkungen, die den Menschen in Niedersachsen ja tatsächlich einiges zumuten. Hier werden sie vor allem als maßlos und willkürlich empfunden. Und natürlich der „Impfzwang“, den man ablehnt, Impfstoff, der nicht ausreichend getestet sei und keine ordentliche Zulassung habe, Impfungen die angeblich ohne Wirkung, wenn nicht gar schädlich seien. Dass 27 Arzneimittelbehörden in Europa das anders bewerten, ficht die Kritiker nicht an.

Lichter in Herzform: Weiße Kerzen stehen für ungeimpfte Versammlungsteilnehmer, rote für Geimpfte. Quelle: Irving Villegas

Dass die Impfbefürworter in Langenhagen deutlich in der Mehrheit sind, auch nicht. Am Donnerstag ließen sich in Langenhagen nach Angaben eines Sprechers von der Region Hannover 253 Menschen impfen. Von Montag bis Donnerstag waren es 853 Impfungen. Die von Hausärzten nicht mitgezählt.

Unter den Demonstranten ist ein junger Mann, eine rote Kerze in der Hand, „zweimal geimpft“. Der Student hat Glühwein mitgebracht. „Fast wie Weihnachtsmarkt.“ Die rote Kerze widmet er seinem besten Freund, den er nicht verlieren möchte. Der sei nicht geimpft und wolle deshalb nach Südamerika auswandern.

Verfassungsschutz warnt vor „Freien Niedersachsen“

Der Freund wiederum meint, er könnte sich stattdessen ohne Probleme auch einen gefälschten Impfpass besorgen. „Aber das wäre unredlich. Das würde die Statistik verfälschen.“ Er nennt sich selbst einen „Libertären“, der grundsätzlich so wenig wie möglich vom Staat behelligt werden will. Das hofft er, in Paraguay zu finden.

Letzteres mag man etwas spinnert finden, aber sind die Menschen vor der Kirche in Langenhagen tatsächlich diese radikalen Corona-Leugner und Impfgegner, vor denen vor wenigen Tagen Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der niedersächsische Verfassungsschutz gewarnt haben?

Wer sie sind und was sie antreibt, will keiner der Versammelten sagen. „Die Medien“ sind hier nicht gut gelitten. Als „ganz gewöhnliche Langenhagener“ würden sie sich wahrscheinlich bezeichnen, wenn es so etwas denn gibt. Niemand hat die Versammlung bei der Polizei angezeigt. Es gibt keine Versammlungsleitung, keine offiziellen Organisatoren.

Seit Dezember gibt es die „Freien Niedersachsen“

In den sozialen Medien aber wird schwer für die sogenannten Spaziergänge getrommelt. Anfang Dezember hat das in Niedersachsen angefangen. Damals hat eine Gruppe namens „Freie Niedersachsen“ im Nachrichtendienst Telegram ihren Kanal eröffnet, und diese „Freien Niedersachsen“ meinen Politik, Gewerkschaften und der Verfassungsschutz, wenn sie warnen, Corona-Leugner und Impfgegner würden sich zunehmend radikalisieren.

Beinahe besinnlich: Versammlung gegen die Corona-Politik vor der Elisabethkirche in Langenhagen. Quelle: Irving Villegas

Mehr als 13.000 Menschen haben die Nachrichten mittlerweile abonniert. Andere Telegram-Gruppen geben die Aufrufe weiter: die hannoverschen „Querdenker“ oder die örtliche Gruppe von „Studenten stehen auf“. Täglich berichten die „Freien Niedersachsen“, wo überall im Land „Spaziergänge“ stattfinden. Die Einträge enden immer gleich: „Denn ihr Menschen aus Niedersachsen, vergesst es nicht! Ihr seid ,Freie Niedersachsen‘ und diese Freiheit holen wir uns alle zusammen zurück!“ Als wäre die große Koalition in Hannover mit dem Sozialdemokraten Stephan Weil an der Spitze ein Unterdrückungsregime.

„R.I.P. Grundgesetz“

Und so finden sich Nachahmer an immer neuen Orten. Am Wochenende wollen sie wieder in Hannover und in zahllosen Orten in ganz Niedersachsen spazieren, am Donnerstagnachmittag waren sie erstmals auch in Hannover-Misburg unterwegs. Ein Foto bei Telegram zeigt dazu ein Blatt mit der Aufschrift „Grundgesetz“. Jemand hat „R.I.P“ dazugekritzelt, also „rest in peace“, Ruhe in Frieden.

Sehen so Extremisten aus? Eher nicht. Teilnehmer der Versammlung in Langenhagen, die von den „Freien Niedersachsen“ beworben wird. Der Verfassungsschutz warnt. Quelle: Irving Villegas

Das alles beunruhigt den Verfassungsschutz in Niedersachsen, weil die „Freien Niedersachsen“ die Bevölkerung erfolgreich gegen die Landesregierung aufhetzen. „Diese Chat-Gruppen bieten eine Plattform zur kontinuierlichen Radikalisierung und zur Übernahme von Verschwörungstheorien und extremistischen Ideologien“, erklärte ein Sprecher. „In den letzten Wochen zeigt sich eine Zunahme der Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen in Niedersachsen.“ Es gehe um eine „demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“.

„Freie Niedersachsen“ abonniert

Einige der Demonstranten in Langenhagen gehören zu den Abonnenten der „Freien Niedersachsen“, obwohl sie das nur ungern zugeben. Der Name der Gruppe erinnert vermutlich nicht zufällig an die „Freien Sachsen“, eine rechtsextreme Kleinstpartei, die in Sachsen ebenfalls zu Spaziergängen aufruft.

Bundesweit Empörung hat hervorgerufen, als die „Freien Sachsen“ mit einem Fackelmarsch vor das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) zogen. Organisatorische Bezüge nach Niedersachsen gebe es aber nicht, sagt der niedersächsische Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut, auch wenn sie sich inhaltlich und in ihrem Auftreten an den „Freien Sachsen“ orientieren.

Rechtsextremisten und Reichsbürger beteiligen sich nach Einschätzung des Verfassungsschutzes teilweise an den Demonstrationen. In Langenhagen sind sie am Donnerstag nicht auszumachen.

Von Karl Doeleke/RND/HAZ