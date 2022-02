Hannover

Immer mehr Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen infizieren sich mit Corona. Das hat das Kultusministerium bei seinem Corona-Update im Kultusausschuss des Landtages mitgeteilt. Demnach sind derzeit knapp 17.000 Schüler infiziert. Besonders betroffen seien Grundschüler, hieß es – das sei auch nicht weiter verwunderlich, weil die Impfquote bei den Fünf- bis Elfjährigen noch sehr gering sei. Mindestens einmal geimpft sind derzeit 23,2 Prozent, bereits doppelt 12,7. Bei den Jugendlichen sind knapp 70 Prozent mindestens einmal geimpft und knapp zwei Drittel doppelt.

Lesen Sie auch Grüne Jugend fordert Aufhebung der Präsenzpflicht an Niedersachsens Schulen

Zwei Schulen sind wegen Corona-Fällen inzwischen komplett geschlossen, an 23 weiteren Schulen sind einige Klassen oder Jahrgänge im Distanzlernen. In der Region Hannover sind dies nach Angaben des Kultusministeriums die Integrierte Gesamtschule Springe, die Kooperative Gesamtschule Sehnde, sowie in Hannover die Gesamtschulen Kronsberg und Roderbruch und die Grundschule Hägewiesen.

Bei Schulinfektionen aber unter Bundesschnitt

Der Vertreter des Kultusministeriums sprach im Ausschuss von einem „steilen Anstieg“ der Infektionszahlen an den Schulen, von Entwarnung könne keine Rede sein. Insgesamt seien in der Altersgruppe der Sechs- bis 19-Jährigen rund 30.000 Infizierte, damit liege Niedersachsen aber noch deutlich unter dem Bundesschnitt. Nach Angaben der Kultusministerkonferenz sind im Bundesschnitt 6 Prozent der Schüler infiziert, auf Niedersachsen hochgerechnet wären das 60.000 – bei 17.000 tatsächlichen Infektionen.

Immer mehr positive Schnelltests bestätigen sich bei PCR-Testung

Der Anteil der positiven Schnelltests, die sich bei einer PCR-Testung bestätigen, wachse ebenfalls, hieß es. Zuletzt sei jeder zweite positive Schnelltest am Ende bei der PCR-Prüfung nicht untermauert worden, derzeit seien von 27.000 positiven Schnelltests rund 19.000 per PCR-Überprüfung auch bestätigt worden.

Zudem sind derzeit rund 1200 Lehrkräfte bestätigt und 410 weitere Beschäftigte infiziert, Tendenz ebenfalls steigend. Seitdem sich auch vollständig geimpfte Schüler täglich testen müssten, seien weit weniger von der Testpflicht befreit als vorher. Zum Start des zweiten Schulhalbjahres war die Testpflicht verschärft worden. Ausgenommen sind jetzt nur noch geboosterte Schüler, deren Anteil macht bei den Zwölf- bis 17-Jährigen rund 30 Prozent aus. Viele würden sich aber freiwillig testen lassen. Die Testpflicht auch auf dreifach geimpfte Schüler auszuweiten, ist laut Kultusministerium nicht geplant.

Lehrkräfte von Testpflicht ausgenommen

Den sozialen Austausch untereinander dürfe man den Schülern nicht nehmen, lautet die Überzeugung des niedersächsischen Kultusministeriums. Deshalb bleibe Präsenzunterricht das vorrangige Zeil. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die tägliche Testpflicht umfasst ausdrücklich nicht Lehrkräfte oder andere Schulbeschäftigte, erklärte der Ministeriumsvertreter im Ausschuss auf Nachfrage des FDP-Bildungsexperten Björn Försterling. Sie könnten sich aber ebenfalls freiwillig testen, das Land stelle ihnen genügend Testkits zur Verfügung.

Nach Einschätzung des Landes wird es noch ein paar Wochen dauern, bis man über den „Omikron-Berg“ sei, dann werde man aber auch über Erleichterungen für Kinder und Jugendliche nachdenken. Wichtig sei es, den Präsenzunterricht sicherzustellen. „Den sozialen Austausch untereinander dürfen wir ihnen nicht nehmen“, sagte der Vertreter.

Weniger Infektionen in Kitas gemeldet

Derweil hieß es, in den Kitas seien die Infektionszahlen landesweit leicht rückläufig. Derzeit gebe es in 316 Gruppen in 208 Kitas Corona-Fälle, 26 Kitas seien vollständig und 182 teilweise geschlossen. Bei der Tagespflege sind demnach 23 Einrichtungen betroffen, davon seien 20 komplett geschlossen. 487 Kita-Kinder seien bestätigt infiziert, davon seien 394 per Schnelltest entdeckt worden, zudem seien 332 Fachkräfte erkrankt.

Kita-Testpflicht gilt ab 15. Februar

Ab nächstem Dienstag, 15. Februar, gilt auch in Kitas eine Testpflicht an drei Tagen in der Woche. Sollten Kinder die Nasenabstrich-Tests verweigern, können sich stattdessen auch die Eltern, die das Kind in die Kita bringen, testen. Denn es sei anzunehmen, dass das Kind gesund sei, wenn auch die Elternteil negativ getestet seien.

Von Saskia Döhner