Hannover

Die Omikron-Welle in Niedersachsen trifft die Kinder und Jugendlichen besonders hart. Nach Mitteilung von Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, sind die Inzidenzwerte in der Altersgruppe bis 19 Jahre innerhalb der vergangenen Woche überdurchschnittlich gestiegen. Demnach ist die Inzidenz bei Kindern bis zu fünf Jahren innerhalb einer Woche von 505 auf aktuell 1035 geklettert. In der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen ist die Inzidenz von 948 auf jetzt 2143 in die Höhe geschossen. Unter den Zwölf- bis 19-Jährigen stieg die Inzidenz von 896 auf aktuell 1364.

Zum Vergleich: Insgesamt lag die Inzidenz in Niedersachsen laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 752,2. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 461,0 gelegen.

Impfkampagne in Niedersachsen stockt

Verhältnismäßig moderat seien die Infektionen bei den Älteren gestiegen, sagte Scholz weiter. Bei den über 80-Jährigen sei der Inzidenzwert innerhalb einer Woche von 97 auf 133 geklettert. Die Omikron-Variante macht in Niedersachsen inzwischen 98,8 Prozent der Infektionen aus, wie Scholz erläuterte.

Nur noch schleppend kommt dagegen die Impfkampagne voran: Derzeit steige die Impfquote in Niedersachsen nur noch um durchschnittlich 0,5 Prozentpunkte, sagte Scholz. Aktuell seien 74,9 Prozent der Niedersachsen grundimmunisiert, 55,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten eine Drittimpfung erhalten.

Von HAZ