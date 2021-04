Hannover

Niedersachsen lehnt verpflichtende Corona-Schnelltests in Betrieben ab. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) verwies im Landtag in Hannover auf bestehende Schutzmaßnahmen, die sie für ausreichend hält. „Der Bund hat durch verschiedene Gesetze umfassende Regelungen zum Arbeitsschutz getroffen.“ Diese Maßnahmen müssten konsequent durchgesetzt werden. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, sagte Behrens.

Bundesweit gilt eine Testangebotspflicht: Unternehmen müssen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice arbeiten, zweimal pro Woche einen Schnelltest zur Verfügung stellen. Das Land Bremen hatte Anfang der Woche diese Regelung verschärft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu verpflichtet, dieses Angebot auch anzunehmen.

„Halbherzige Verpflichtungen wie die Testangebotspflicht“: Die Grüne Eva Viehoff fordert mehr Verbindlichkeit in Unternehmen. Quelle: Michael Matthey/Imago

Im niedersächsischen Landtag forderten die Grünen, es Bremen gleichzutun und aus der Angebotspflicht eine Testpflicht zu machen. Die Abgeordnete Eva Viehoff zählte in der Diskussion große Virusausbrüche in Werften, Schlachtbetrieben und Logistikzentren auf. Die Infektionsgefahr am Arbeitsplatz werde oft heruntergespielt. Das Virus sei „nicht arbeitsscheu“ und freue sich über „halbherzige Verpflichtungen wie die Testangebotspflicht“. Auch die nicht im Landtag vertretene Linke fordert verpflichtende Tests in Betrieben.

FDP warnt vor „Scheinsicherheit“ durch negative Tests

Aus den anderen Landtagsfraktionen wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Volker Meyer (CDU) forderte Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Arbeitgeber. Außerdem sehe seine Fraktion bei einer Testpflicht die Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gefährdet.

Jörg Bode (FDP) stellte zudem die Wirksamkeit einer Testpflicht in Frage. Er wies darauf hin, dass das Ergebnis eines Schnelltests nur eine Momentaufnahme sei. „Wer einmal die Woche negativ getestet wird, kann trotzdem an sechs Tagen andere anstecken.“ Ein negatives Ergebnis könne deshalb zu einer gefährlichen Scheinsicherheit und damit zur Vernachlässigung anderer Maßnahmen wie Abstand oder Maskenpflicht führen. Bode forderte, den Fokus vermehrt auf Schutzmaßnahmen auf dem Arbeitsweg zu legen. Besonders im öffentlichen Nahverkehr brauche es mehr Kontrollen, weil immer noch zu viele Menschen sich dort nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht halten würden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe