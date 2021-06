Hannover

Ab sofort gilt die Maskenpflicht auf Niedersachsens Schulhöfen nicht mehr. Das hat Kultusminister Grant-Hendrik Tonne am Freitagmorgen in Hannover mitgeteilt.

„Mit Blick auf die inzwischen landesweit niedrigen Corona-Inzidenzwerte können wir die Schutzmaßnahmen auch in den Schulen ein wenig lockern und so wieder ein Stück mehr Normalität in die Schulen holen“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist sicher auch bei den aktuellen Temperaturen eine Erleichterung für viele.“

Der Kultusminister stellte allerdings klar: In Schulgebäuden müssen Mund und Nase weiterhin bedeckt werden.

Von Karl Doeleke