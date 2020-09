Hannover

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen will Niedersachsens Landesregierung erst kurz vor Oktoberbeginn entscheiden, ob zum Monatsanfang weitere Lockerungen in Kraft treten. Unter anderem will das Land Großveranstaltungen ermöglichen, Familienfeiern sollen in größeren Rahmen stattfinden, Diskos wieder öffnen dürfen.

Bereits klar ist aber, dass Niedersachsen für sechs Wochen die Teil-Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien testet. Von Freitag an dürfen Stadien und Sporthallen zu maximal 20 Prozent ausgelastet werden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Damit kann bereits das Fußball-Zweitligaspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Hannover 96 am Freitagabend vor 3200 Zuschauern stattfinden. Allerdings gehen auch in Osnabrück die Infektionszahlen aktuell hoch, die Stadt richtete deswegen ihren Corona-Krisenstab wieder ein.

Von HAZ/lni