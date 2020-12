Hannover

Neue Einreisebestimmungen wegen einer mutierten Form des Coronavirus: Am Flughafen Hannover ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine Passagiermaschine aus England gelandet. Wegen einer unter anderem in England aufgetauchte Mutation des Covid-19-Erregers lässt das Gesundheitsamt der Region Hannover zurzeit alle Passagiere des Flugzeuges auf eine mögliche Infektion mit einer mutierten Form des Coronavirus testen. Laut Bundespolizeidirektion geht es darum, eine Verbreitung des veränderten Corona-Erregers in Deutschland zu verhindern.

Die Virus-Variante ist nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Mutation: Wie gefährlich ist die neue Variante wirklich?

Wie die Bundespolizeidirektion mitteilt, sollten die Einreisenden aus dem Flieger der Gesellschaft British Airways nach ihrer Ankunft vom Flughafen Heathrow ursprünglich in Hannover am Terminal C abgefertigt werden. „Nun werden die Passagiere aber zum Terminal D umgeleitet und dort abgefertigt“, sagt der Bundespolizeisprecher Michael Niedermeier. Dort seien wegen der neuesten Entwicklungen jetzt die Flughafenfeuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) im Einsatz, um auf Anweisung des Gesundheitsamtes bei allen Passagieren sogenannte PCR-Corona-Tests durchzuführen.

Zeugenberichten zufolge soll es sich auf dem Flughafengelände um einen Großeinsatz der beteiligten Organisationen handeln. Demnach soll vom DRK umgehend ein mobiles Testzentrum aufgebaut worden sein. Laut Bundespolizei sollen am Terminal C aber auch die gewöhnlichen grenzpolizeilichen Kontrollen bei der Abfertigung abgewickelt werden.

Am Flughafen Hannover sind die Flughafenfeuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz. Quelle: Elsner

Mutiertes Virus soll nicht in Deutschland eingeschleppt werden

Was genau die Strategie der Gesundheitsbehörde ist, darüber liegen dem Bundespolizeisprecher derzeit noch keine Informationen vor. Auf keinen Fall werde den Ankommenden aber die Einreise verweigert, betont Niedermaier. Ziel der neuen Maßnahmen sei es aber, „zu verhindern, dass das mutierte Coronavirus auch in Deutschland eingeschleppt wird“, sagt der Sprecher.

Lesen Sie auch: Deutschland stoppt Passagierflüge aus Großbritannien

Er verweist auf eine Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Demnach ist die Bundespolizei angewiesen, Reisende aus Großbritannien, Nordirland und Südafrika sowie die digitale Einreiseanmeldung systematisch zu kontrollieren. „Maßnahmen werden mit Gesundheitsämtern abgestimmt. Reisende müssen sich auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen“, teilte der Pressesprecher des Bundesinnenministers, Steve Alter, am Sonntagnachmittag über den Nachrichtendienst Twitter mit.

Auch die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz hatte bereits am Nachmittag mitgeteilt: „Wegen der gemeldeten Coronavirus-Mutation beabsichtigt die Bundesregierung, die Reisemöglichkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien sowie Südafrika einzuschränken. Eine Regelung wird zurzeit erarbeitet. Die Bundesregierung steht im Kontakt mit den europäischen Partnern.“

Nach Informationen der HAZ sollen sich die Passagiere aus England nach ihrer Abfertigung und dem PCR-Test umgehend an ihren Zieladressen in häusliche Quarantäne begeben.

Von Ingo Rodriguez