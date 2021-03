Hannover

Auch für den Freizeitsport in Niedersachsen soll es bereits sehr schnell wieder eine Perspektive geben. Das geht aus den Beschlüssen von Bund und Ländern von Mittwochabend hervor. Bis Anfang April könnten alle Beschränkungen fallen, wenn es die Infektionslage zulässt.

Sport beginnt in kleinen Gruppen

Bereits vom kommenden Montag, 8. März, an ist bei einer Inzidenz unter 100 „Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich“ wieder erlaubt. Sinkt die Inzidenz unter 50, ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Freien ab dann wieder möglich.

Zwei Wochen später, also am 22. März, wären größere Öffnungsschritte möglich. Sport im Außenbereich soll dann mit Schnelltests, aber ohne Begrenzung von Gruppengrößen wieder möglich sein, wenn die Inzidenz unter 100 liegt. Liegt die Inzidenz unter 50, sind auch Kontaktsport außen und kontaktfreier Hallensport erlaubt, ein Test wäre dann nicht erforderlich.

Testpflicht soll im April entfallen

Ab 5. April würde die Testpflicht für Freiluftsport und kontaktfreien Hallensport auch dann wegfallen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt. Bei einem Inzidenzwert unter 50 wäre ab 5. April auch Kontaktsport in der Halle wieder möglich.

Von Marco Seng