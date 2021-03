Hannover

Der Gaststättenbverband Dehoga in Niedersachsen hat erst in dieser Woche beklagt, dass viele Restaurants am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten seien. Manch einer habe nach monatelanger Schließung bereits aufgegeben. Doch jetzt gibt es zumindest wieder eine kleine Perspektive für die Gastronomie.

Öffnungen vor Ostern wieder möglich

Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern soll die Außengastronomie bei einem Inzidenzwert unter 100 am 22. März wieder öffnen dürfen. Voraussetzung für Gäste ist demnach eine vorherige Buchung und ein tagesaktueller negativer Corona-Test. Liegt die Inzidenz unter 50, fallen diese Beschränkungen weg.

Weitere Lockerungen wohl nicht vor April

Über weitere Schritte in der Gastronomie wollen Bund und Länder erst am 22. März beraten. Mit weiteren Lockerungen in diesem Bereich ist damit ist also nicht vor April zu rechnen.

Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit maximal bis zu 50 Teilnehmern sollen ab 5. April wieder möglich sein. Voraussetzung ist allerdings, dass der Inzidenzwert unter 50 liegt.

Von Marco Seng