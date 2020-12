Hannover

Die Böllerei vor der eigenen Haustür in der Silvesternacht muss in diesem Jahr voraussichtlich ausfallen. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird verboten. Darauf haben sich Bund und Länder am Sonntagmorgen bei den Beratungen über verschärfte Corona-Auflagen geeinigt, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mitgeteilt hat.

Am Silvestertag und Neujahrstag soll bundesweit ein Versammlungsverbot umgesetzt werden, wie aus der Beschlussvorlage für die Beratungen hervorgeht, die der HAZ vorliegt. Darüber hinaus sollen die Städte und Gemeinden ein Feuerwerksverbot auf belebten Plätzen aussprechen.

Bund und Länder raten demnach wegen hoher Verletzungsgefahr generell von privater Knallerei ab. Das soll die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon stark in Anspruch genommen sind.

