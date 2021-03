Hannover

Niedersachsen will Urlaubsreisen zu Ostern möglich machen. Die Landesregierung plant die Öffnung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und womöglich Campingplätzen in den Ferien, die am nächsten Wochenende beginnen. Hotels sollen dagegen geschlossen bleiben. Darauf haben sich nach Informationen der HAZ die Koalitionsspitzen von SPD und CDU geeinigt. Angesicht steigender Corona-Infektionszahlen soll die endgültige Entscheidung aber erst nach der Bund-Länder-Runde am kommenden Montag fallen.

Ferienwohnungen und Ferienhäuser öffnen

„Es ist schon ein bisschen absurd, dass wir nach Mallorca fliegen dürfen, gleichzeitig aber kein Kurzurlaub auf den Ostfriesischen Inseln, im Harz oder in der Heide erlaubt ist“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der HAZ. Darüber müsse man in der Ministerpräsidentenkonferenz reden. „Ich plädiere sehr dafür, dass man hier eine Lösung für den Tourismus in Niedersachsen finden und ein Signal setzen könnte.“

Hotels sollen dicht bleiben

Althusmann sprach sich gegen die Öffnung von Hotels aus, weil dafür noch ein Testkonzept fehle. „Womöglich könnte für Ferienwohnungen oder Ferienhäuser eine Lösung gefunden werden.“ Die Landesregierung strebe hier ein norddeutsche Lösung an, betonte der Wirtschaftsminister. Wer dann in Niedersachsen Urlaub machen kann, ist allerdings noch offen. Eine Regelung, dass die Unterkünfte nur für Niedersachsen öffnen dürfen, wird demnach geprüft, gilt aber als rechtlich schwierig.

Besser Norderney als Mallorca

Auch Bürgermeister und Hoteliers auf den Ostfriesischen Inseln fordern, zu Ostern Feriengäste empfangen zu dürfen. Die Entscheidung, Urlaub auf Mallorca zu ermöglichen, nicht aber auf den Ostfriesischen Inseln, sei „sehr leichtfertig und nicht nachvollziehbar“, sagte der Norderneyer Kurdirektor Wilhelm Loth der „Norderneyer Zeitung“.

In diesem Zusammenhang warnte der Braunschweiger Epidemiologe Gerárd Krause vor Urlaubsreisen nach Mallorca. „Denn es ist leicht vorstellbar, dass man sich dort, wenn viele Menschen aus vielen Nationen zusammenkommen, leichter infizieren kann, als wenn man hier bleibt“, sagte der Forscher von Helmholtz-Institut für Infektionsforschung der HAZ. „Also aus rein epidemiologischer Sicht ist ein solcher Mallorca-Besuch problematisch“.

Werben für „kontaktlosen Urlaub“

Mit dem Vorstoß, Reisen in Deutschland zu Ostern zu ermöglichen, steht die niedersächsische Landesregierung nicht allein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will sich für „kontaktlosen Urlaub“ im eigenen Bundesland einsetzen. „Die gegenwärtige Lage spricht für Rostock und gegen Mallorca“, sagte Schwesig am Freitag. Schon im vergangenen Jahr habe man schlechte Erfahrungen mit Auslandsreisen in Zeiten von Corona gemacht. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, er werde sich in der Bund-Länder-Runde am Montag dafür einsetzen, dass Ostern in eingeschränktem Maß Reisen innerhalb Deutschlands möglich sein sollten.

Inzidenzwerte klettern weiter

Sachsen-Anhalt will seinen Bürgern zu Ostern Urlaub im eigenen Land ermöglichen. Die Einwohner Sachsen-Anhalts sollten innerhalb des Bundeslandes sowohl Reisen als auch Unterkünfte buchen können, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der „Bild-Zeitung“.

Die Infektionswerte sind am Freitag weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag für ganz Deutschland 17.482 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 95,6. In Niedersachsen meldete das Landesgesundheitsamt 1580 neue Corona-Fälle. In der Region Hannover kletterte der Inzidenzwert auf 135,4.

Von Marco Seng und Michael B. Berger