Hannover

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich zusehends. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 23,1 nach 24,8 am Vortag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. 295 neue Infektionsfälle wurden registriert.

Lediglich in der Stadt Emden lag die Inzidenz mit 112,2 noch oberhalb der Schwelle zum Hotspot, allerdings sinken die Werte auch dort.

Corona-Lockerungen auch in Bremen

Neben Emden lag nur noch der Landkreis Holzminden mit einer Inzidenz von 59,6 über der relevanten Schwelle für zahlreiche Lockerungen, die von Montag an greifen. Für noch weitergehende Erleichterungen ist eine Inzidenz von 35 die Schwelle. In 38 der 45 Kreise und Großstädte wird sie bereits unterschritten.

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 32,7. 223 Neuinfektionen wurden registriert. Auch in Bremen greifen ab Montag etliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Von RND/dpa/Michael Evers