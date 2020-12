Rostock

Mehr als 27 000 Corona-Tote gab es seit Ausbruch der Pandemie bislang in Deutschland, sagt die Statistik. Dass hinter dieser Zahl Menschen mit bewegenden Schicksalen stecken – Ulrike Rux (44) weiß es nur zu gut.

Die Rostockerin hat in den vergangenen Monaten hautnah miterlebt, wie Covid-19-Patienten Todesängste ausstehen, verzweifelt um ihr Leben ringen und mutterseelenallein sterben. „Zu sehen, wie Menschen via Telefon und Videochat von ihrer Familie Abschied nehmen müssen – das ist furchtbar. Das kann sich keiner vorstellen.“

Ulrike Rux ist Krankenschwester im Klinikum Südstadt in Rostock. Ihr Einsatzgebiet: die Intensivstation (ITS). Hier im vierten Stock des Krankenhauses werden seit Ausbruch der Pandemie die schwersten Corona-Fälle behandelt. Jetzt hat sie mit der „Ostsee-Zeitung“ über ihre Eindrücke des zu Ende gehenden Jahres gesprochen.

Aktuell kümmern sich Ulrike Rux und ihre Kolleginnen und Kollegen um einen 48-Jährigen. Sein Zustand: kritisch – vor allem seelisch. „Er hat große Angst, alleine zu sterben. Wann immer wir bei ihm im Zimmer sind, will er uns nicht gehen lassen.“ Ein Mann, der sich in Todesangst an ihre Hand klammert, sie anfleht, ihn gesund zu machen – selbst für die erfahrene Krankenschwester kaum zu ertragen. „Es ist furchtbar.“

Durch jeden Todesfall lernen wir

In den vergangenen Monaten haben sich die Genesungschancen von Covid-19-Patienten sehr verbessert. „So schlimm es sich anhört: Wir haben durch jeden Corona-Toten dazugelernt. Für die Hinterbliebenen ist das natürlich gar kein Trost“, sagt Ulrike Rux.

Dass es dennoch selbst mit Patienten, die bei ihrer Einlieferung einen relativ fitten Eindruck machten, schnell bergab gehen kann, hat Ulrike Rux im Oktober erlebt. Der 70-Jährige, der damals zu ihr auf die ITS kam, ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. Binnen weniger Tage hätten sich die Vitalfunktionen so verschlechtert, dass die Ärzte den Mann ins künstliche Koma versetzen müssen. „Es ist absurd: Wir besprechen das vorher mit den Covid-19-Patienten. Sie wissen, dass sie beatmet werden und wir sie in einen geplanten kritischen Zustand versetzen.“

In solchen Momenten steht sie den Menschen bei, hält Händchen, spricht Mut zu. „Die Patienten sollen sich sicher fühlen und Vertrauen haben.“ Für den 70-Jährigen tut sie noch mehr. Die US-Wahlen, die Fußball-Ergebnisse vom FC Hansa, der Anruf seiner Ehefrau: Weltbewegendes und Kleinigkeiten, die er teils kaum wahrnehmen kann, halten die Pflegekräfte in einem Krankenhaus-Tagebuch für ihren Patienten fest, damit der sich später diese unwirkliche Zeit auf der ITS ins Gedächtnis rufen und sie aufarbeiten kann.

Keine Angst, sich anzustecken

Seit 1996 ist Ulrike Rux Krankenschwester, zunächst für Kinder, seit 2005 für Erwachsene. Doch so etwas wie die Covid-19-Pandemie habe sie weder je erlebt noch sich vorstellen können. Und ja, sie sei aufgeregt gewesen, als der erste Corona-Kranke auf ihre Station kam. „Ich habe zwei Kinder, meine Eltern sind im Risikoalter.“

Wird ihr Job Konsequenzen für ihre Familie haben? Und wird die Schutzausrüstung auf der ITS reichen? „Ich hab’ mir schon auch Sorgen gemacht. Aber wir waren bei uns in der Klinik gut auf die erste Welle vorbereitet.“ Ernsthaft Angst, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken, habe sie nie gehabt. Und doch ist ihr genau das passiert.

Nachdem ein Kollege positiv getestet wurde, wird auch bei Ulrike Rux Covid-19 nachgewiesen. Im Gegensatz zu vielen Patienten kommt sie glimpflich davon. „Ich hatte zum Glück nur eine dicke Erkältung.“ In Quarantäne muss sie trotzdem, genau wie ihre Familie. Um die nicht anzustecken, schlafen Ulrike Rux und ihr Mann in getrennten Betten. Auch wenn es schwerfällt – die Rostockerin verbietet sich, ihre Kinder (11 und 12 Jahre alt) zu umarmen oder ihnen sonst wie zu nahe zu kommen. Das wirkt. Ihre Lieben bleiben gesund und auch Ulrike Rux genest.

Querdenker auf die ITS

Trotzdem hat das Coronavirus ihr Leben verändert. Beruflich wie privat. Der geplante Familienurlaub auf der Insel Rügen, die Kaffeekränzchen mit den Freundinnen, der Weihnachtsbesuch vom Bruder aus der Schweiz – alles abgesagt.

Immerhin: Ulrike Rux und ihre Familie ziehen in diesem Jahr in eine größere Wohnung, der Schwager stellt den Kindern ein Trampolin in den Hof. Das hilft gegen den Lockdown-Koller. „Klar, vermisse ich trotzdem vieles. Aber die Einschränkungen machen mich nicht traurig. Auf Partys und Reisen zu verzichten, ist ein kleines Übel, wenn man dafür gesund und am Leben bleibt.“

Dass ein Teil der Bevölkerung das anders sieht, Masken verweigert und auch sonst auf alle Corona-Regeln pfeift, kann die 44-Jährige nicht nachvollziehen. Vier Wochen auf der ITS, vier Wochen Todesangst – diese Erfahrung verdiene keiner. Doch manchmal wünsche sie sich, Corona-Leugner könnten auf ihre Station kommen und ihre Patienten sehen. Wie sie an Maschinen hängen, mit Schläuchen in jeder Körperöffnung, und um ihr Leben kämpfen. „Dann würden vielleicht auch Querdenker begreifen, wie wichtig es ist, dass wir uns alle zusammenreißen.“

Pflegekräfte sind viel mehr als Tablett-Träger

Ein Umdenken wünscht sich Ulrike Rux auch, was das Berufsbild der Krankenschwester und Pfleger betrifft. „Viele Menschen glauben, wir tragen nur Essenstabletts rum und leeren Bettpfannen aus. Aber wir sind keine Hostessen, wir übernehmen ärztliche Tätigkeiten.“ Ulrike Rux und ihre Kollegen verabreichen Medikamente, sind diejenigen, denen sofort auffällt, wenn sich der Zustand der Patienten verschlechtert und reagieren entsprechend.

„Dass wir eine Corona-Prämie kriegen ist toll, aber reicht nicht. Die Vergütung muss besser werden.“ Dabei ist das, was sie und ihre Kollegen leisten, fast unbezahlbar: Für Ärzte sind die Pflegekräfte unverzichtbare Tippgeber, für Kranke auch Lebensretter und Trostspender. „Und manchmal leider auch Sterbebegleiter.“

Klar, auch sie sei mal verzweifelt, gesteht Ulrike Rux. Besonders in diesem Jahr häufen sich solche Momente. „Aber ich versuche, zuversichtlich zu bleiben.“ In ihrem Job muss die Krankenschwester das auch. Schließlich will sie verhindern, dass ihre Patienten die Hoffnung verlieren.

Selbst wenn die Fallzahlen aktuell wieder steigen, sie ist frohen Mutes: „Wir werden das überstehen und mit Glück 2022 Richtung Normalität zurückkehren.“ Und was wünscht sie sich für 2021? „Dass ich das Virus nicht mit nach Hause schleppe und meine Familie gesund bleibt.“

Von Antje Bernstein/RND