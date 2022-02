Hannover

Die Auslieferung des neuen Corona-Impfstoffs des Herstellers Novavax hat am Freitag in Niedersachsen begonnen. In der kommenden Woche könnten die ersten 42.000 Dosen verimpft werden. Doch das Interesse ist bisher gering. Auf der zentralen Warteliste des Gesundheitsministeriums stehen bis nur 8200 Menschen. Das Land hatte sich eine stärkere Nachfrage erhofft.

Der neue Corona-Impfstoff, bei dem es sich, anders als bei Biontech und Moderna, um einen Proteinimpfstoff handelt, richtet sich gezielt an Menschen, die bisher gar nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. In Niedersachsen sind bisher 78 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft.

„Es gibt nun eine Alternative“

„Auch für diejenigen, die den mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, gibt es nun eine Alternative“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag. „Alle zugelassenen Impfstoffe gegen COVID-19 bieten einen äußerst zuverlässigen Schutz gegen schwere Verläufe der Krankheit und jede Impfung trägt dazu bei, dass die Pandemie ihren Schrecken verliert.“

Nach Angaben des Ministeriums hat ein Dienstleister des Landes am Freitag insgesamt rund 140.000 Dosen des Impfstoffs von der Bundeswehrapotheke in Quakenbrück abgeholt. Zwischen dem kommenden Montag und Mittwoch soll der Impfstoff an alle 45 niedersächsischen Gesundheitsämter weiterverteilt werden. Ausgeliefert würden in einem ersten Schritt rund 42.000 Impfdosen, damit die gekühlte Lagerung überall gewährleistet werden könne.

Impfung auch ohne Warteliste möglich

Personen auf der Warteliste erhalten demnach in der kommenden Woche eine Benachrichtigung mit ihrem Impftermin. Wer zu einem anderen Termin geimpft werden möchte, kann diesen bei der Impfhotline umbuchen. Es stehe allerdings ausreichend Impfstoff zur Verfügung, um zeitnah auch allen anderen Interessierten, die nicht auf der Warteliste registriert sind, eine Impfung mit Novavax anbieten zu können, teilte das Ministerium mit.

Zwischen Sonntag, dem 6. März, und Dienstag, dem 8. März soll es eine niedersachsenweite Impfaktionen mit dem Impfstoff von Novavax geben. Viele Impfteams würden darüber hinaus auch Impfaktionen ohne Terminabsprache anbieten.

Behrens: Wir haben ausreichend Impfstoff für alle

„Wir haben ausreichend Impfstoff von allen Herstellern zur Verfügung und müssen daher nicht mehr priorisieren“, sagte Behrens. Jeder könne sich schnell und unkompliziert impfen lassen – sei es mit dem neuen Impfstoff von Novavax oder einem der „millionenfach bewährten“ mRNA-Impfstoffe. „Insbesondere diejenigen, die ab Mitte März von der einrichtungsbezogenen Impfplicht betroffen sein werden, sollten sich spätestens jetzt schnell einen Termin besorgen“, sagte Behrens.

Von Marco Seng