Mit Hochdruck wird in Niedersachsen geimpft – doch nicht überall im gleichen Tempo. Wie erfolgreich läuft die Impfkampagne in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten? Wir haben mithilfe von RKI-Daten den Impffortschritt in den einzelnen Regionen Niedersachsens ausgewertet – und teils große Unterschiede festgestellt.