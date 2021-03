Rund 1200 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei in Hannover werden in den kommenden Wochen gegen das Coronavirus geimpft. In ganz Niedersachsen erhalten zunächst 9300 Polizistinnen und Polizisten das Mittel von Astrazeneca. Für diese Gruppe wurden Impfungen mit Astrazeneca durch das Bundesgesundheitsministerium freigegeben.