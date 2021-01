Briefe an Verstorbene, zu Junge und schon Geimpfte: Bei den Anschreiben für die über 80-Jährigen lief vieles schief in Niedersachsen. Jetzt warten die Kommunen auf einen Musterbrief vom Land, den sie selbst verschicken wollen.

Informationsbriefe zur Corona-Impfung wurden in großer Zahl gedruckt und auf den Weg gebracht (hier in Nordrhein-Westfalen). In Niedersachsen gab es dabei etliche Pannen. Quelle: Federico Gambarini/dpa