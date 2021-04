Corona-Hotspot Salzgitter: Ausgangssperre verlängert, Schulen zu

Salzgitter

Salzgitter hat als Kommune mit der landesweit höchsten Corona-Inzidenz die Schutzmaßnahmen verschärft, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dazu gehört eine Verlängerung der seit Ende März geltenden Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens, wie die Stadt auf ihrer Website mitteilte. Diese Beschränkung gelte nun „vorerst bis zum 27. April“. Sämtliche Schulen sollen außerdem bis einschließlich 25. April geschlossen bleiben - ausgenommen sind nur Schulbesuche wegen schriftlicher Arbeiten und Abschlussprüfungen.

Der Corona-Inzidenzwert in Salzgitter liegt bei 325,1

Die durchschnittliche Zahl der Neuansteckungen über sieben Tage und pro 100.000 Einwohner lag in Salzgitter zuletzt bei 325,1 - der derzeit mit Abstand höchste Wert in ganz Niedersachsen. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass alle bisherigen Mittel ausgeschöpft seien, berichtete der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag. Daher solle nun unter anderem auch die Maskenpflicht erweitert werden. Bis das Impfen eine breitere Wirkung zeige, seien alle Menschen angehalten, ihre Kontakte weiter zu reduzieren, hieß es demnach aus der Verwaltung.

Die Corona-Lage spitzte sich auch in anderen Städten und Kreisen weiter zu. Am Mittwoch war die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Landesschnitt auf 121,3 gestiegen, ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vortag (109,9). Auf Salzgitter folgten die Kreise Vechta (260,5) und Cloppenburg (208,6). Zudem wurden landesweit 33 weitere Todesfälle registriert. Die Zahl der Patienten in den Kliniken stieg auf 1114 – davon 312 auf der Intensivstation.

Von RND/lni