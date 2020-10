Delmenhorst

Berlin-Neukölln, St. Wendel, Berlin-Mitte, Berchtesgaden – und Delmenhorst. Das sind aktuell die großen Corona-Hotspots in Deutschland. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt der niedersächsischen Stadt einen 7-Tage-Inzidenzwert von 197,6.

Wegen der drastischen Entwicklung der Corona-Zahlen sind in Delmenhorst nach Angaben der Stadt am Sonntag alle Sportveranstaltungen und Gottesdienste abgesagt worden. Erstmals seit der Wiedereröffnung im Mai blieben die Kirchen damit geschlossen.

Noch gibt es in Delmenhorst keine offizielle Sperrstunde

Eine Sperrstunde gibt es trotz der rasanten Entwicklung der Corona-Fallzahlen aktuell noch nicht in Delmenhorst, ebenso wie etwa in den ebenfalls stark betroffenen Kreisen Emsland und Osnabrück. Die Kommunalbehörden warten aufs Land. „Die Einführung einer Sperrstunde hängt von der Verordnung des Landes ab. Diese liegt noch nicht vor“, hieß es dazu aus der Pressestelle der Stadt Delmenhorst am Wochenende. Bislang gibt es Sperrstunden lediglich in den Kreisen Cloppenburg, Vechta und der Grafschaft Bentheim. Allerdings gilt in Delmenhorst seit vergangener Woche zwischen 10 und 18 Uhr eine Maskenpflicht in der Innenstadt – auch außerhalb der Geschäfte.

Um die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen, will die Stadt nun weitere Maßnahmen ergreifen. Der Krisenstab der Stadt informiert dazu in einer Pressekonferenz ab 10.30 Uhr hier im Livestream:

Insgesamt nehmen die Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen auch abseits der Hotspots immer mehr zu. Auf das gesamte Land bezogen gab das Landesgesundheitsamt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 34,2 an. „Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Sonntag.

Von RND/mrx