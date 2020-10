Delmenhorst

Allzu oft kommt es wirklich nicht vor, dass Delmenhorst bundesweit Schlagzeilen macht – doch in Corona-Zeiten ist eben vieles anders. Ein rasanter Anstieg der Infektionszahlen hat die 82 000-Einwohner-Stadt bei Bremen am Montag mit einem Mal in den Fokus gerückt. An kaum einem anderen Ort in Deutschland gibt es so viele neue Fälle wie in Delmenhorst. Während der Oberbürgermeister versucht, das Virus mit neuen Verboten in den Griff zu bekommen, drängt sich die Frage auf: Warum stecken sich gerade dort so viele Menschen an?

Die von den Behörden als kritisch erachteten Corona-Grenzwerte von 35 und 50 hat Delmenhorst weit hinter sich gelassen: Mit 201 gibt die Stadt den Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner selbst an, das Landesgesundheitsamt hat sogar 223 errechnet. „Das ist traurig, furchtbar, aber wir werden uns dieser Aufgabe stellen“, sagt Oberbürgermeister Axel Jahnz am Montag in einer Pressekonferenz. Auf Abstand, mit Maske.

Bundeswehr soll bei Nachverfolgung helfen

Erklären kann er es nicht, warum es gerade seine Stadt so hart getroffen hat. „Ich wäre froh, wenn ich diese Frage beantworten könnte“, sagt der SPD-Politiker. Ein Problem sei, dass es in der Stadt keinen Schwerpunkt gebe, auf den sich die vielen Fälle eindeutig zurückführen ließen. „Wir bewegen uns in kleineren Zellen.“ Die Nachverfolgung der Kontakte sei daher sehr aufwendig, die Stadt hat dafür Hilfe von der Bundeswehr angefordert.

Jahnz verweist aber auch darauf, dass es viele Pendler in der Stadt gebe, die etwa im benachbarten Bremen arbeiten. Auch die Hansestadt ist ein Corona-Hotspot. Die Mobilität könnte daher dazu beigetragen haben, dass sich das Virus ausgebreitet hat.

Eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie, eine Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen und die Absage von Veranstaltungen und Gottesdiensten sollen nun helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ein „Zeichen der Ernsthaftigkeit“ sei das, sagt Jahnz. Schulen und Kitas sollen dagegen nach den Herbstferien wieder öffnen - jedenfalls solange, wie die dortigen Hygienekonzepte funktionieren.

„Wir werden das schaffen“, gibt sich Jahnz kämpferisch. Er setzt dabei vor allem auf die Einsicht der Bürger. Damit das auch bei jedem ankommt, veröffentlichte die Stadt online einen Appell, sich an die Corona-Regeln zu halten, und das gleich in sechs Sprachen – Deutsch, Türkisch, Russisch, Englisch, Arabisch und Aramäisch. Sprachnachrichten sollen folgen. Schließlich könne nicht jeder lesen, gibt der Oberbürgermeister zu bedenken.

Delmenhorsts Bürger haben Verständnis – und hoffen auf Besserung

Und was macht die bundesweite Aufmerksamkeit mit den Menschen in Delmenhorst? Enno Lindeburg nimmt es in einer Umfrage in der Innenstadt gelassen. „Einer ist immer der Loser. Einen wird es immer treffen, das ist in diesem Fall Delmenhorst“, sagt der 43-Jährige. Die neuen Verbote sieht er zwiegespalten: „Ich bräuchte es nicht, aber ich kann den Bürgermeister schon verstehen, dass er sagt, ich muss das Möglichste tun, damit man mich nicht anfahren kann.“

Deutlicher wird Dörthe Drubel-Holscher. „Dann müssen wir halt die Arschbacken zusammenkneifen und uns Mühe geben, dass das schnell wieder runtergeht“, sagt die 52-Jährige über die Corona-Zahlen. Die Maskenpflicht etwa finde sie „nicht so schlimm“, wenn sich damit Ansteckungen vermeiden lassen.

Oberbürgermeister Jahnz dürfte das freuen. Er habe zwar Verständnis dafür, dass viele Bürger nach Monaten der Pandemie „die Faxen dicke haben“, sagt er, warnt aber gleichzeitig vor zu großer Lockerheit im Umgang mit dem Virus. Die neuen Einschränkungen will er „so schnell wie möglich“ umsetzen. Fünf Gaststätten hat die Polizei am Wochenende bereits geschlossen, weil sie sich nicht an die Corona-Auflagen gehalten hatten.

