Auch in Deutschland sind homöopathische Kügelchen als vermeintliche alternative Impfdosen im Umlauf. So wurde etwa im April der Fall einer Koblenzer Apotheke bekannt, die den Anschein erweckte, sogenannten homöopathischen Corona-Impfstoff zu verkaufen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Für das eigene Mittel wurde nach eigenen Angaben sogar ein Teil des Impfstoffs sehr stark verdünnt genutzt. Von der zuständigen Aufsicht in Rheinland-Pfalz gab es in dem Fall jedoch ein klares Signal: Der Verkauf wurde verboten.

Selbst Homöopathen raten ab

Sogar Homöopathen und Homöopathinnen raten ebenfalls von so einer vermeintlichen Art der Immunisierung gegen Covid-19 ab. In einer Stellungnahme vom März betonte der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V. (DZVhÄ): „Es gibt keine ‚homöopathischen Impfungen‘! (…) Anderslautende Aussagen oder Empfehlungen lehnen wir strikt ab.“ Solche Arzneien könnten keine nachweisbare Immunität hervorrufen.

Über Placeboeffekt hinaus keine therapeutische Wirkung

Globuli zur Behandlung von Krankheiten sind generell stark umstritten. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass eine derartige alternative Arznei über den Placeboeffekt hinaus eine therapeutische Wirkung hat.

Von RND/Saskia Heinze