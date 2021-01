Hannover

Mit Plexiglastrennwänden und Luftreinigern kann nach Ansicht von Prof. Christian Kähler die Corona-Infektionsgefahr in den Klassenräumen deutlich besser eingedämmt werden als mit Alltagsmasken und Stoßlüften. Das hat der Physiker von der Bundeswehruniversität München jetzt bei der vom Landeselternrat initiierten Videokonferenz betont. Es sei nicht einzusehen, dass die Geräte, die bei großen Firmen wie der Deutschen Bank schon längst üblich seien und dort den Krankenstand um bis zu 30 Prozent gesenkt hätten, in den Schulen aus Kostengründen nicht eingesetzt würden, sagte er. Und das, obwohl Kinder vermutlich nicht vor 2022 gegen Corona geimpft werden könnten.

„Ein Stück Normalität für angstfreien Unterricht“

Durchsichtige Acrylwände mit umlaufender Kante seien ein viel besserer Schutz gegen eine direkte Infektion als eine Alltagsmaske, ist der Wissenschaftler überzeugt. An vielen Schulen in Deutschland würden solche Trennwände bereits erfolgreich eingesetzt. So sei ein angstfreier Unterricht in dieser ohnehin schon sehr angespannten Lage ohne störende Masken möglich, die die Verständigung erschwerten und die Mimik verdeckten. Lehrkräfte sollten nur eine FFP2-Maske tragen, wenn sie Schülern nahe kommen müssen. Schüler sollten FFP2-Masken auf den Gängen und im öffentlichen Nahverkehr tragen.

Trennwand , FFP-2-Maske, Luftreiniger

Neben der direkten Infektion gebe es auch das Risiko der indirekten Infektion über Aerosole, sagte Kähler, die kontaminierte Raumluft bleibe lange im Klassenraum erhalten. Vom Lüftungskonzept des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne ( SPD) hält der Forscher, der an der Technischen Universität ( TU) Clausthal Physik studiert und an der TU Braunschweig habilitiert hat, nicht viel. Der Minister hatte den Schulen geraten, nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten querzulüften und dann wieder 20 Minuten Unterricht zu machen.

„Nur 50 Prozent der Virenluft wird bei Querlüften ausgetauscht“

Dem hält der Physiker entgegen: Wenn man einen 20 Grad warmen Raum bei null Grad Außentemperatur auf zehn Grad abkühle, dann sei maximal die Hälfte der Virenlast aus dem Raum entwichen. Eigentlich müsste man den Raum bis auf null Grad abkühlen, um die Luft komplett auszutauschen. Doch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei kein Unterricht möglich und auch schon gar nicht zulässig. Laut Arbeitsschutzgesetz dürfe bei einer Temperatur von unter 20 Grad in einem Raum nicht mehr gearbeitet werden. Wenn zudem die Raumtemperatur gleich der Außentemperatur sei, finde auch rein physikalisch kein Luftaustausch statt.

Kurzes Lüften bringt nichts

Das „20:5:20-Konzept“ basiere auf der Annahme von nur einer infizierten Person im Raum, meint Kähler. Bei zwei Erkrankten müsste man schon nach zehn Minuten lüften. Ein hochwertiger, leiser Luftreiniger tausche sechsmal pro Stunde die Luft im Raum komplett aus, mit Stoßlüften komme man maximal auf dreimal Luftaustausch. Kurzfristiges Lüften von drei Minuten bringe überhaupt nichts, dann seien 90 Prozent der Viren noch im Raum.

Skeptisch gegenüber CO2-Ampeln in Klassenzimmern

Auf Nachfrage von Elternvertretern sagte Kähler, CO2-Ampeln seien auch nicht sehr hilfreich, weil sie nur den Anteil von Kohlendioxid in der Luft anzeigten, aber nichts über die Virenlast aussagten. Kähler wirbt nachdrücklich für den flächendeckenden Einsatz von Luftreinigern in Schulen. Der Austausch der Filter sei einfach, der Energieverbrauch sei nicht höher als bei einem Föhn mit Heizstufe.

Auch Maschinenbauprofessor Ulrich Lüdersen von der Hochschule Hannover (HsH) hatte vor Kurzem nach entsprechenden Versuchen für den Einbau von Lüftungstechnik in Schulen plädiert, wie sie in Finnland etwa schon Standard ist.

„Wir werden noch jahrelang mit Corona leben müssen“: Aerosol-Forscher Prof. Christian Kähler plädiert für den Einbau von Luftreinigern in Schulen. Quelle: obs/Viromed GmbH/Ulrich Perrey

„Wir werden noch jahrelang mit Corona leben müssen“, sagte Kähler. Da es auf Dauer nicht möglich sei, alle Corona-Infizierten auszugrenzen, allein schon wegen ihrer schieren Zahl, müsse die Gesellschaft mit ihnen leben und sich bestmöglich schützen. In Schulen gelingt das seiner Ansicht nach am besten mit Trennwänden, FFP2-Masken im Ausnahmefall und Luftreinigern.

Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrates Niedersachsen, fordert seit Langem massive Investitionen in die Schulen. Quelle: privat

Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine sagte, angesichts dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse sei es fahrlässig, wenn der Kultusminister vom bestmöglichen Infektionsschutz in den Schulen spreche. Das Land müsse endlich im großen Stil in die Schulen investieren, um Kinder, Lehrkräfte und andere Beschäftigte richtig zu schützen. Dabei seien leider wichtige Monate in diesem Jahr ungenutzt verstrichen.

Von Saskia Döhner