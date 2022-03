Hannover

Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) hat für die Altersgruppe der Fünf- bis 17-Jährigen umfangreiche Daten der örtlichen Krankenversicherungen ausgewertet. Das Ergebnis: Die Zweifachimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer war bereits nach fünf Monaten kaum noch effektiv gegen eine Ansteckung. Der Impfschutz fiel bei Omikron auch deutlich geringer aus als noch bei Delta.

Die Zweifachimpfung schütze aber auch nach verstrichener Zeit die Fünf- bis 17-Jährigen verlässlich vor einem besonders schweren Covid-19-Verlauf. Die Impfeffektivität bei einer Krankenhauseinweisung gibt die Behörde mit 73 bis 94 Prozent an. Wie auch bei den Erwachsenen bleibt bei Kindern und Jugendlichen der Analyse zufolge also ein Basisschutz vor dem Schlimmsten bestehen.

Dritter Booster-Dosis frühestens drei Monate nach letzter Impfung

Der Schutz lässt sich in den höheren Altersgruppen allerdings auch wieder optimieren. Wie auch bei den Erwachsenen klappt das mithilfe einer Auffrischimpfung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt wie auch die CDC in den USA eine Auffrischimpfung für Zwölf- bis 17-Jährige. Für Jüngere gibt es bislang keine Empfehlung. Geimpft werden soll mit dem Mittel von Biontech/Pfizer in einer altersentsprechenden Dosierung von 30 Mikrogramm. Die dritte Booster-Dosis soll frühestens drei Monate nach dem letzten Impftermin verabreicht werden.

Durch eine Auffrischimpfung (dritte Impfung) wird der Impfschutz wieder verbessert und auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von Sars-CoV-2-Infektionen reduziert“, heißt es in einer Mitteilung von Mitte Januar. Das Risiko für schwere Nebenwirkungen wird als sehr gering eingeschätzt. Es sind kurzweilige Impfreaktionen wie nach der zweiten Impfstoffdosis zu erwarten – beispielsweise Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit und Muskelschmerzen.

Von RND/she