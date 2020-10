Bad Gandersheim

Die Zahl der Corona-Infizierten, die mit dem freikirchlichen Glaubenszentrum in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) in Verbindung stehen, hat sich jetzt auf 125 Personen erhöht. Das hat am Freitagnachmittag eine Sprecherin des Landkreises Northeim mitgeteilt. Damit hat sich die Hälfte der insgesamt 252 getesteten Personen mit dem Virus infiziert. Die meisten zeigten Symptome wie Halsschmerzen, Fieber, Husten und Geschmacksverlust. Insgesamt gibt es jetzt 333 bestätigte Infektionen im Landkreis Northeim. Aufgrund des starken Anstiegs hat sich auch der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen) deutlich erhöht, dieser liegt nun bei 103,9.

Inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, wie es zu der massenhaften Ansteckung gekommen sein könnte. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurde während der Andachten in den Bibelkursen des Glaubenszentrums gesungen. Schon bei anderen Corona-Ausbrüchen war das Singen in geschlossenen Räumen als ursächlich für die Verbreitung des Virus ausgemacht worden, beispielsweise im Fall einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt im Mai dieses Jahres.

Und dann sangen alle die Nationalhymne

In der freikirchlichen Einrichtung in Bad Gandersheim wurde allerdings nicht nur bei internen Zusammenkünften gesungen: Am 3. Oktober fand in der „Erweckungshalle“ des Glaubenszentrums ein Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit statt, an dem auch diverse Vertreter aus Verwaltung, Politik und Kultur teilnahmen. Am Ende der Veranstaltung unter dem Titel „Wunder der Einheit“ sangen die Teilnehmer gemeinsam die Nationalhymne. Eine Sprecherin der Kreisverwaltung sagte dazu, dass diese Veranstaltung nach Einschätzung der Gesundheitsdienste jedoch nicht mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in Verbindung zu bringen sei.

Bisher keine Bußgelder

Nach Angaben der Kreisverwaltung sind die ersten Verdachtsfälle in dem Glaubenszentrum am Freitag, 9. Oktober, bekannt geworden. Damals sei ein Mitarbeiterehepaar positiv getestet worden. Danach waren alle 252 Bewohner, Mitarbeiter und Kursteilnehmer unter Quarantäne gestellt worden. Diese war anfangs jedoch offenbar nicht sehr streng gehandhabt worden. Der Landkreis hatte jenen Angehörigen der Einrichtung, die außerhalb des Geländes in einer Unterkunft in der Stadt wohnen, erlaubt, mit einer Mund-Nasen-Bedeckung auf einem Nebenweg zum Glaubenszentrum zu gehen, um dort Mahlzeiten einzunehmen. Diese Ausnahmeregelung habe man jetzt zurückgenommen, hieß es am Freitag. Die betroffenen Personen müssten für den Rest der Quarantänezeit in ihren Wohnungen verbleiben.

Bislang hat die Behörde wegen des Corona-Ausbruchs keine Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und auch keine Bußgelder verhängt. Dies werde derzeit noch geprüft, sagte eine Sprecherin. Zunächst müsse der Sachverhalt ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist bereits von Amts wegen tätig geworden und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Von Heidi Niemann