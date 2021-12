Celle

An einem Bahnübergang ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von einem Zug erfasst worden. Der 32-Jährige hatte die Gleise in Celle überquert, obwohl diese durch eine rot blinkende Ampel gesperrt waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Güterzug mit 47 Waggons stieß mit dem Wagen zusammen. Das Auto wurde in Richtung eines Parkplatzes geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Er und der Lokführer erlitten am Donnerstag einen Schock.

Von RND/lni