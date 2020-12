Die Beschränkungen im Tourismus machen Betreibern von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen zu schaffen. An der Nordseeküste sind sie sonst im Dezember gut gebucht. Lange, sagt mancher, lässt sich die Leere nicht durchhalten. Ein Besuch auf der Halbinsel Butjadingen.

Hoteliers an der Küste vermissen die Gäste

Corona-Pandemie - Hoteliers an der Küste vermissen die Gäste

Corona-Pandemie - Hoteliers an der Küste vermissen die Gäste