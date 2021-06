Bremerhaven

Ein 14-Jähriger ohne Führerschein ist mit dem Auto vor der Polizei in Bremerhaven geflüchtet. Er fuhr am Montagnachmittag zu schnell durch eine Dreißigerzone. Deshalb wollten die Beamten den Jungen kontrollieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dieser flüchtete mit seinem Auto und versteckte sich anschließend erfolglos in einem Gebüsch. Die Polizisten stellten fest, dass der Junge keinen Führerschein hatte. Sie brachten ihn nach Hause und übergaben ihn an seine Eltern. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Von rnd/dpa/lni