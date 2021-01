Bremen

Ein 69-jähriger Mann hat in Bremen beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei seine Ehefrau überfahren und tödlich verletzt. Der Mann verwechselte nach eigenen Angaben Gas- und Bremspedal und fuhr am Samstagvormittag gegen mehrere geparkte Autos, einen Gartenzaun und einen Poller, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Seine 67-jährige Frau habe zwischenzeitlich versucht, aus dem Wagen auszusteigen, sei dabei aber auf die Straße gefallen und vom Auto ihres Mannes überrollt worden. Die Frau wurde umgehend von alarmierten Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber später verstarb, wie es weiter hieß. Der 69-Jährige sei vor Ort betreut worden.

Von RND/lni