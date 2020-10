Bremen

Das Verwaltungsgericht Bremen hat eine für Samstag geplante Demo rechtsgerichteter Kräfte mit Reichskriegsflaggen unter Auflagen zugelassen. Das von der Innenbehörde verhängte vollständige Verbot sei unverhältnismäßig, entschied das Gericht nach Mitteilung vom Freitag. Statt eines stundenlangen Marsches durch die Stadt dürfen die Demonstranten sich aber nur von 15.00 bis 18.00 Uhr auf dem Domshof versammeln (Az. 5 V 2328/20).

Aufgerufen zu der Demo haben die Partei Die Rechte und mehrere Landesverbände der rechtsextremistischen NPD. Sie wollen auch frühere Flaggen und Kriegsflaggen des Deutschen Reiches in Schwarz-Weiß-Rot zeigen. Damit wollen sie dagegen protestieren, dass deren öffentliche Verwendung in Bremen als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird.

Entscheidung nicht vor Freitagabend

Bei dieser Kundgebung sei das Zeigen der Flaggen durch die Meinungsfreiheit gedeckt, befand das Gericht. In der Gesamtschau ergebe sich „kein einschüchterndes Erscheinungsbild“, wie von der Innenbehörde behauptet. Gegen die Entscheidung könne Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ( OVG) Bremen eingelegt werden.

Die Innenbehörde wolle das OVG anrufen, kündigte eine Sprecherin an. Eine Entscheidung der oberen Instanz wurde nach Auskunft eines OVG-Sprechers aber nicht vor Freitagabend oder Samstagmorgen erwartet.

Das Verwaltungsgericht und das OVG hatten auch bei einer NPD-Demo am vergangenen Samstag in Bremerhaven das Zeigen der umstrittenen Flaggen erlaubt. Innensenator Mäurer ( SPD) argumentierte bei seinem Demo-Verbot, dass die Sache in Bremen anders liege: Es seien mehr Kundgebungsteilnehmer, es gebe mehr Gegendemonstranten, ein Zusammentreffen dieser Gruppen und der Polizei im Corona-Hotspot Bremen müsse vermieden werden. Der Senator geht davon aus, dass Rechtsextremisten die Reichsflaggen als Ersatz für die verbotene nationalsozialistische Hakenkreuzflagge durchsetzen wollen.

Bis Freitagnachmittag waren in Bremen drei Gegenkundgebungen angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gibt in Bremen eine starke linke, teils linksextreme Szene.

