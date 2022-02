Braunschweig

Ein Streifenwagen der Polizei hat in Braunschweig im Einsatz eine 23 Jahre alte Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Am Freitagabend sei der 21 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens zusammen mit seiner 24 Jahre alten Kollegin auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Grund: Eine Frau hatte die Beamten gerufen, weil ihre Wohnungstür von ihrem ehemaligen Lebensgefährten eingetreten wurde. Nach dem Unfall mit der 23-Jährigen leisteten die Polizeibeamten Erste Hilfe und forderten einen Rettungswagen an.

Die junge Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Von RND/ dpa