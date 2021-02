Braunschweig

Ein älteres Ehepaar ist bei einem Wohnungsbrand in Braunschweig mit einem Schrecken davongekommen: Nachbarn haben die beiden aus ihrer stark verrauchten Wohnung gerettet. Dort war die Küche in Brand geraten, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Das Paar blieb unverletzt und kam nach dem Einsatz bei Angehörigen unter. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von RND/lni