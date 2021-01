Bahnverkehr in Niedersachsen - Bombenentschärfung in Göttingen: Zugausfälle und Verspätungen am Sonnabend

Gleich vier Bomben werden in der Nähe des Göttinger Bahnhofs im Boden vermutet. Für die Entschärfung müssen mehr als 8000 Menschen raus aus ihren Wohnungen – und auch der Bahnverkehr in Niedersachsen ist betroffen.