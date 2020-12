Hannover

Das Land Niedersachsen nimmt einen neuen Anlauf, um zum Jahreswechsel das Feuerwerk einzuschränken. Das Abbrennen von Böllern und Raketen soll auf belebten Plätzen, Straßen und Wegen untersagt werden, wie Claudia Schröder vom niedersächsischen Krisenstab am Dienstag ankündigte. Die Städte und Gemeinden sollen selbstständig die genauen Orte festlegen, an denen das Böllerverbot gelten soll. Von 21 bis 7 Uhr in der Silvesternacht ist das Mitführen von Feuerwerk an diesen Orten zudem verboten.

Die Landesregierung bessert damit ihre Corona-Verordnung nach. In der vergangenen Woche hatte das Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Lüneburg das bisherige, sehr pauschale Feuerwerksverbot in Niedersachsen gekippt. Ein derart umfassendes Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, urteilten die Richter.

Das Land wolle nun differenzierter vorgehen und vom pauschalen Verbot abweichen, sagte Schröder. „Geselliges Beisammensein beim Abrennen von Feuerwerk wollen wir nicht“, stellte sie klar. Deshalb stelle man mit der neu formulierten Verordnung nun sicher, dass „dieses Brauchtum an Silvester so nicht stattfinden wird“.

Grundsätzlich gilt in diesem Jahr bereits ein bundesweites Verkaufsverbot für Raketen und Böller.

Von rah