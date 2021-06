Bodenwerder

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 580 in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) ist am Mittwochabend ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden verletzt. Der 48-Jährige war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 41-Jährigen zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin des anderen Wagens sowie ein 14- und ein 7-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zwölfjähriger, der ebenfalls im Wagen saß, wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

Von RND/lni