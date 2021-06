Lübeck/Kiel

Pünktlich zum Ferienstart lockt der Norden mit heißen Temperaturen. Auf vielen Autobahnen bedeutet das Staugefahr. Doch bei dieser Hitze kommt noch ein anderer Störfaktor für Verkehrsteilnehmer hinzu: Sogenannte Blow-ups, gefährliche Aufwölbungen der Fahrbahn. Davor warnt der ADAC Schleswig-Holstein. Ein solcher Hitzeschaden hatte am Freitag zu einer Straßensperrung zwischen der Anschlussstelle und dem Kreuz Lübeck in Richtung Norden geführt. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich erst am Sonntagabend gegen 20 Uhr abgeschlossen.

Welche Stellen besonders von Blow-Ups betroffen sind

„Vor allem ältere Autobahnabschnitte mit Fahrbahndecken aus Beton sind von Blow-ups betroffen“, sagt Pressesprecher Rainer Pregla. Eine der Ursachen sei die zu geringe Einbaudicke des Betons. Dadurch komme es zu Aufwölbungen oder Aufbrüchen der Fahrbahndecke. „Sie stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar, da sie plötzlich und an unvorhersehbaren Stellen auftreten können“, sagt Pregla und erklärt es genauer:

So kommt es zu einem Blow-Up

„Wenn es rasch heiß wird und die Hitze über mehrere Tage anhält, heizt sich die Fahrbahndecke auf und wölbt sich. Hauptproblem sind ältere Fahrbahndecken aus Beton, die nicht so verformbar wie Fahrbahnen aus Asphalt sind. Deshalb können sie aufplatzen.“ Betroffen sind laut ADAC besonders alte, mehrfach reparierte Autobahnabschnitte und dort vor allem Fugen und Nahtstellen.

Diese Fahrbahnen sind nicht von Blow-Ups betroffen

Auch Bereiche, die Reparaturstellen aus Asphalt an benachbarten Betonplatten aufweisen, gelten als besonders gefährdet. Zudem seien viele Autobahnen durch hohe Verkehrsbelastung vorgeschädigt, so der Sprecher. Der Anteil an Betonfahrbahnen liege bundesweit bei rund 30 Prozent. „Asphaltfahrbahnen sind nicht betroffen“, sagt Pregla.

Gibt es einen Schutz vor Hitzeschäden an Autobahnen?

„Da die Straßendecke sehr schnell und unvorhergesehen aufbricht und bereits wenige Zentimeter reichen, um Schäden oder Unfälle zu verursachen, gibt es keinen prinzipiellen Schutz vor Blow-ups“, sagt der ADAC-Sprecher. Vor allem für Motorradfahrer stellten Blow-ups eine große Gefahr dar. Auf betroffenen Streckenabschnitten gelte daher: „Seien Sie besonders aufmerksam, vergrößern Sie den Abstand zum Vordermann, halten Sie sich an Geschwindigkeitsbeschränkungen und melden Sie beschädigte Straßen ohne Beschilderung der Polizei oder Autobahnmeisterei.“

Was kann ich als Autofahrer tun, um Unfälle zu vermeiden?

Für Verkehrsteilnehmer sei es dabei nicht immer möglich, den Belag eindeutig auszumachen, vor allem wenn vielleicht nur eine leichte Asphaltdecke über eine Betondecke gelegt worden ist. Deshalb rät der ADAC, gerade im Sommer, wenn ohnehin Staus zu befürchten seien, immer auf den nötigen Abstand zu achten.

Video zeigt „fliegende Autos“ wegen eines Blow-Ups

Blow-Ups: Wer haftet im Schadensfall beim Unfall?

Bei den aktuellen Wetterbedingungen müssen Autobahn- und Straßenmeistereien die Fahrbahnen verstärkt kontrollieren, gegebenenfalls Warnschilder aufstellen oder die Strecken ganz sperren, heißt es vom ADAC. „Nur wenn sie das nachweislich nicht getan haben und jemand zu Schaden kommt, muss der Staat dafür aufkommen“, informiert Pregla.

Von Nina Gottschalk