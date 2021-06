Osnabrück

Wegen der Entschärfung eines möglichen Weltkriegsblindgängers müssen in Osnabrück am Sonntag bis 10 Uhr rund 10.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hat ein Evakuierungszentrum in einem Schulzentrum eingerichtet. Die Straßen im Evakuierungsgebiet sind ab 10 Uhr gesperrt. Auch ein Schwimmbad ist in dem Bereich am Sonntag geschlossen.

Die Bombenentschärfung im Stadtteil Schinkel hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Je nachdem, wann die Entschärfung stattfinden kann, müssen voraussichtlich vier ICE-Züge ohne Halt in Osnabrück umgeleitet werden. Es handelt sich um Züge Richtung Berlin und Ruhrgebiet.

Von RND/dpa