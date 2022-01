Bio oder nicht Bio? Wie ökologisch ist die Landwirtschaft in Niedersachsen wirklich?

Hannover

Ob Eier vom Hof aus dem Nachbardorf oder Kartoffeln mit Bio-Siegel: Ökologische und regionale Produkte sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Doch damit die Supermärkte überhaupt Milch, Möhren und Mangold mit Biosiegel verkaufen können, müssen Betriebe von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft umstellen. Tatsächlich ist ein solcher Trend erkennbar – auch in Niedersachsen.

So viele ökologische Betriebe gibt es

Das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat kürzlich seinen Bericht „Die niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2021“ herausgegeben. Dieser enthält auch Daten zur ökologischen Landwirtschaft.

Dem Bericht nach setzen offenbar immer mehr Bauern auf biologische Landwirtschaft. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl der ökologischen Betriebe in Niedersachsen verdreifacht. Besonders in den vergangenen sechs Jahren war der Zuwachs groß. Waren es 2014 noch knapp 1400 Betriebe, zählte das Land 2020 schon rund 2250 Ökohöfe.

Der starke Anstieg täuscht allerdings darüber hinweg, dass es absolut gesehen immer noch nur wenige Bio-Betriebe gibt. Zum Vergleich: Insgesamt gab es 2020 etwa 33.400 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen, der Anteil der Bio-Höfe macht also gerade einmal 7 Prozent aus. Es gibt in Niedersachsen übrigens ungefähr so viele Bio-Bauernhöfe, wie Menschen, die Saterfriesisch sprechen.

Ökologisch genutzte Flächen: Viel Bedarf, wenig genutzt

Etwa 2,5 Millionen Hektar beträgt die landwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen. Zur Einordnung: Niedersachsen ist ungefähr 4,7 Millionen Hektar groß – die landwirtschaftliche Fläche nimmt also etwas mehr als die Hälfte des Gebietes des Bundeslandes ein. Noch immer ist die von Ökobauern genutzte Fläche recht klein. Sie beträgt etwa 134.000 Hektar. Das entspricht rund 5 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzungsfläche – oder etwas mehr als die halbe Region Hannover.

Die ökologisch genutzte Fläche ist in Niedersachsen also verhältnismäßig klein. Gäbe es die gleiche Menge ökologischer und konventioneller landwirtschaftlicher Produkte, wären aber sogar mehr Öko- als konventionelle Flächen notwendig. Denn bei Pflanzen ist der Ertrag pro Hektar in der Bio-Landwirtschaft geringer. Das zeigt etwa der Vergleich von Weizen und Kartoffeln.

Der Weizenertrag pro Hektar liegt in der ökologischen Landwirtschaft bei 3750 Kilogramm, in der konventionellen bei 7870 Kilogramm. Bei Kartoffeln sind es 25.730 Kilogramm Bio-Kartoffeln pro Hektar, aber 40.908 Kilogramm konventionelle Kartoffeln. Der Ertrag ist also bei der konventionellen Landwirtschaft jeweils doppelt so hoch wie bei ökologisch bewirtschafteten Feldern. Auch in der ökologischen Tierhaltung wird pro Tier mehr Platz benötigt als in der konventionellen.

Woher kommt das Frühstücks-Ei?

Eier für gerade einmal 1,59 Euro – so günstig bietet etwa Aldi aktuell den Zehnerkarton an. Verbraucher können aber auch mehr fürs Ei ausgeben. Für 1,99 Euro gibt es zehn Eier aus Freilandhaltung – und für 2,99 Euro die Bio-Eier. Grundsätzlich ist zudem eine vierte Haltungsform, der Käfig, zulässig. Nicht von jeder Güteklasse gibt es jedoch gleich viele Eier auf dem Markt.

Langsam aber stetig – in den letzten Jahren ist ein Trend hin zu mehr Legehennen aus Biobetrieben zu erkennen. Lag die Quote 2010 noch bei 6 Prozent, zählten 2020 immerhin schon 14 Prozent der Legehennen zu Biobetrieben. Seit 2018 sind Bio-Eier zudem erstmals nicht mehr die seltenste Haltungsform. Inzwischen gibt es mehr Plätze für Bio- als für Käfighennen. Auch ist zu beobachten, dass lediglich die Anzahl der Plätze für Freilandhennen ähnlich stark ansteigt wie die für Bio-Hennen. Die Plätze für Bodenhennen nehmen hingegen kaum noch zu.

Die Haltungsform allein sagt allerdings noch nichts darüber aus, wie gut es dem Huhn wirklich geht. Damit ein Ei als Bio-Ei verkauft werden darf, müssen die Bauern bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zufolge dürfen etwa pro Quadratmeter im Stall höchstens sechs Hühner gehalten werden – bei Boden- und Freilandhaltung dürfen es bis zu neun Tiere sein. Beide Richtwerte bedeuten wenig Platz für die Tiere. Umgerechnet müssten nämlich fünf Bio-Hühner in einer Dusche mit den Standardmaßen 0,9 mal 0,9 Metern Platz finden.

Eine weitere Anforderung für Bio-Hühner ist, dass maximal 3000 Tiere in einem Stall untergebracht werden dürfen. Vor dem Hintergrund, dass es auch Höfe gibt, wo eher 300 Hühner leben, wird schnell klar, dass die Bedingungen trotz Bio-Label sehr unterschiedlich ausfallen können.

Bio-Tierhaltung: Kaum Schweine, viele Ziegen

Auch bei Säugetieren wird die Haltungsform immer mehr zum Thema auch für Verbraucher. Im vergangenen Sommer rückte etwa die Discounterkette Aldi in den Fokus, als sie ankündigte, künftig nur noch Fleisch von Tieren aus der Haltungsform drei und vier zu verkaufen. Während die ersten zwei Stufen Stallhaltung vorsehen, dürfen die Tiere aus Kategorie drei immerhin schon einmal frische Luft schnuppern. Kategorie vier entspricht dann den Kriterien, die auch Bio-Label erfüllen müssen.

Ob die Salami für das Wurstbrot oder das Steak im Restaurant: Wer Fleisch isst, konsumiert häufig Schwein und Rind. Das Fleisch der Tiere ist Massenware – und Bio bislang eher die Ausnahme als die Regel. 54.207 Rinder lebten 2020 zum Stichtag am 1. März in ökologischer Landwirtschaft. Insgesamt gab es in Niedersachsen zu dem Zeitpunkt etwa 2,4 Millionen Rinder. Der Anteil der Biorinder liegt somit bei 2 Prozent. Noch weniger Bio gibt es bei den Schweinen – nämlich nur etwa 0,3 Prozent. Dabei sind Schweine gleichzeitig die Art mit den meisten Tieren. 8,6 Millionen Schweine lebten im März 2020 in Niedersachsen, gleichzeitig aber nur knapp 8 Millionen Menschen.

Bei Schafen und Ziegen hingegen ist die Verteilung eine andere. Das verwundert kaum – leben doch etwa beispielsweise die Schafe in Norddeutschland häufig auf dem Deich. Viel Platz, frische Luft, grünes Gras – von verschiedenen Haltungsformen im Stall ist bei diesen Tieren häufig gar nicht die Rede. Hinzu kommt, dass das Fleisch und die Milch dieser Tiere seltener konsumiert werden als die Produkte von Schwein und Rind. 2020 wurden von 179.887 Schafen 29.124 Tiere in Biobetrieben gehalten. Der Ökoanteil ist mit 16 Prozent knapp größer als ein Viertel. Bei Ziegen leben von 9789 Tieren sogar 2765 in ökologischer Landwirtschaft – und damit rund 28 Prozent. In anderen Worten: Mehr als jede vierte Ziege ist Bio.

Von Thea Schmidt