Hannover

Niedersachsen will auch kleine Berufsschulklassen in Ausbildungsgängen mit wenig Nachwuchs erhalten, um für Jugendliche lange Schulwege zu vermeiden. Das hat Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius bei der Delegiertenversammlung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (VLWN) am Donnerstag in Hannover betont. Das Land finanziert die Lehrkräfte für einzelne Ausbildungsklassen mit mindestens sieben Schülern, für neue Ausbildungsgänge sind 22 Schüler nötig.

Unterschiedliche Jahrgänge zusammen unterrichten

Sinke die Zahl der Schülerinnen und Schüler in einer Berufsschulklasse unter den Wert von sieben, könne der Schulträger mit dem neuen „Regionalmanagement“ verschiedene Maßnahmen ergreifen, sagt Willamowius: So könnten unterschiedliche Jahrgänge eines Ausbildungsberufs gemeinsam unterrichtet werden, Experten sprechen dann von sogenannten Huckepackklassen. Möglich sei es auch, ähnliche Ausbildungsgänge in einer Klasse gemeinsam zu unterrichten. Erklärtes Ziel sei es, Ausbildungsvielfalt auch in der Fläche zu erhalten. Azubis sollten wohnortnah zur Berufsschule gehen können.

„BBS vor Ort stärkt auch die Wirtschaft“

Der wiedergewählte Vorsitzende des VLWN, Joachim Maiß, sagte: „Die berufliche Bildung ist eine tragende Säule, um Fachkräfte zu gewinnen, und bildet damit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Berufliche Bildung ist immer auch regionale Struktur- und Wirtschaftspolitik.“

Willamowius lobte die vorbildliche Rolle der Berufsbildenden Schulen bei der Digitalisierung, hier seien die BBSen Vorbild – auch für die allgemeinbildenden Schulen. Die Unterrichtsversorgung der BBSen habe sich verbessert – auf inzwischen 92,3 Prozent, das seien 4,2 Prozentpunkte mehr als noch 2016. „Diese stetige Verbesserung soll aber nicht dazu verleiten, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Fachkräfte fehlen in vielen Bereichen und damit kommt nach wie vor der Stärkung der beruflichen Bildung eine bedeutende Rolle zu“, sagte Willamowius.

Von Saskia Döhner