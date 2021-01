Torfhaus

Es ist gerade einmal zehn Uhr am Sonnabendmorgen, als die elektronische Anzeige an der Schranke zum größten Parkplatz in Torfhaus in roter Schrift „Besetzt“ anzeigt. Vor der Einfahrt hatte sich da bereits eine hundert Meter lange Schlange gebildet. Die wiederholten Appelle der Behörden und der Landesregierung haben zumindest in Torfhaus im Harz nicht gewirkt: Wie bereits in den vergangenen Tagen machten sich trotz der geschlossenen Buden und Lifte hunderte Ausflügler zum Rodeln und Wandern auf in den Harz.

Die Glücklichen, die noch einen Parkplatz ergattert haben, kommen auf dem Weg zur Piste zwangsläufig am Kiosk von Karsten Pauly vorbei. In Torfhaus ist er der einzige, der geöffnet hat. Auf den Sitzbänken und Tischen im abgesperrten Außenbereich liegt eine fünfzehn Zentimeter hohe Schneeschicht. In anderen Jahren wären das traumhafte Wetterbedingungen für den Gastronom. Aber Essen darf er jetzt nur zum Mitnehmen verkaufen. Statt Glühwein hat er in diesem Jahr Masken in seinem Sortiment.

So viel Schnee – eigentlich sind das traumhafte Bedingungen den Harz. Quelle: Samantha Franson

Pauly ist natürlich froh darüber, Umsatz machen zu dürfen. Aber ebenso besorgt ist er über das Verhalten der Besucherinnen und Besucher. Während seine Mitarbeiter hinter ihm Würste auf dem Rost braten, erzählt er von den Tagen seit dem ersten Schneefall vor gut einer Woche. „Es ist langsam nicht mehr lustig. Es sind teilweise chaotische Zustände“, sagt er. Eigentlich möchte er ja seinen Skiverleih öffnen. „Da muss ich aber erst einen Sicherheitsmann einstellen, damit es gesittet abläuft und die Abstände eingehalten werden.“

Viele Besucher informieren sich nicht vorher

Besonders ärgert ihn, wie die Leute mit den geschlossenen öffentlichen Toiletten umgehen. „Gibt es irgendwo eine Toilette? Das ist die Tagesfrage. Das geht morgens um acht Uhr los und endet um 16.30 Uhr“, erzählt der Gastronom. Bei seinem Nachbarn hätten einige Tagestouristen schon in den Garten gepinkelt. „Der ist richtig sauer.“

Die öffentliche Toilette ist geschlossen. Deshalb benutzen viele Touristen den Wald als stilles Örtchen - zum Ärger der Einwohner von Torfhaus. Quelle: Samantha Franson

Doch auch sonst scheinen viele Besucher angesichts der malerischen Kulisse die geltenden Verhaltensregeln zu vergessen. Auf den Parkplätzen und Gehwegen herrscht eine Maskenpflicht, doch daran hält sich fast niemand. Allerdings: Große, deutlich sichtbare Hinweisschildern auf den Wegen fehlen. Und auch scheint niemand die Einhaltung zu kontrollieren. Einzig eine kleine skurril geformte Figur aus Schnee, die eine Einmal-Maske trägt, lässt einige Touristen kurz innehalten. Die Polizei ist derweil mit liegen gebliebenen Fahrzeugen beschäftigt und muss den Verkehr auf den Zufahrtsstraßen regeln.

Besucher sind unbesorgt

Bei traumhaftem Winterwetter besiegt auf der Rodelpiste schnell der Spaß die Vorsicht. Am oberen Ende des Abhangs suchen die Rodler den besten Startpunkt für die Fahrt ins Tal, ohne dabei auf den Abstand zu anderen zu achten. Kinder schreien vergnügt, wenn sie mit ihren Schlitten bergab donnern. „Es ist herrlich hier. Der Schnee ist super“, schwärmt Damian Rudolf aus Wolfenbüttel. Er ist mit seiner Frau und den beiden Kindern zum Rodeln und Wandern in den Harz gekommen und sieht die Situation gelassen. „Man kann gut Abstand halten. Irgendetwas muss man bei dem Wetter machen. Es gibt nur wenige Orte, wo man rodeln kann.“

Anne und Damian Rudolf mit ihren Kindern Emil (2) und Mathilda (4) aus Wolfenbüttel genießen den Rodelspaß. Nur fünf Minuten standen sie im Stau. Quelle: Samantha Franson

Ähnlich sieht das auch Rabah Sankari. Der Student ist mit seiner Familie aus Hannover schon um kurz nach acht Uhr morgens mit ausreichend Proviant für den Tag losgefahren. „Es ist schon voll hier, aber man ist an der frischen Luft und es ist kein geschlossener Raum“, sagt der 25-Jährige. Dass die Toiletten geschlossen sind, hätte die Familie wie viele andere vorher nicht gewusst.

Familie Dumlu ist nicht zum ersten Mal im Harz und genießt das gute Wetter. Rabah Sankari (ganz rechts) ist gelassen angesichts der vielen anderen Besucher. Quelle: Samantha Franson

Für Marie Sukowski und ihre Familie hätte es hingegen ein bisschen leerer sein dürfen. „Es ist blöd fürs Rodeln, dass so viele hier sind“, meint die 20-jährige Wunstorferin. „Aber wir haben keine Angst vor Corona“, schiebt sie hinterher.

Hin Bong Yeung , Julie und Marie Sukowski und Fynn Bayer (v.l.n.r.) aus Wunstorf haben sich schon um acht Uhr auf den Weg gemacht und so den Stau zu vermeiden. Quelle: Samantha Franson

Keine Menschenmassen auf Wanderwegen

Immerhin: Wer es ruhiger und auch einsamer mag, der kann sich auf die Wanderwege zurückziehen. Schon zehn Minuten vom Rodelhang entfernt, begegnet man nur noch wenigen Menschen und die tiefe Schneeschicht dämpft alle Geräusche.

An der Straße ist davon aber nach wie vor nichts zu spüren. Kurz vor der Mittagszeit reihen sich die Autos mittlerweile am Straßenrand. Manche blockieren die Einfahrten zu Forstwegen, beim Abbiegen hupt jemand. Eine Familie versucht kurzerhand, ihren Wagen vor dem Kiosk abzustellen. Mit lauten Rufen hindert Karsten Pauly sie daran.

Auf der B4 von Bad Harzburg nach Torfhaus zieht sich mittlerweile ein drei Kilometer langer Stau. Ein Notarztwagen kämpft sich mit Sirenengeheul bergauf an den Autos vorbei. „Ganz schön voll hier“, sagt eine Frau zu ihrem Kind. Doch umdrehen und nach Hause fahren – das will offenbar auch sie nicht.

Von Inga Schönfeldt