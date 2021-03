Hannover

Alles sah schon nach Veränderung aus. Umzugskisten standen herum, Putzeimer, Schrubber. An dem Vormittag, an dem sich Diana Osterhage unserem Autor zum Gespräch traf, sollte das Faxgerät ein Fax an die Telekom schicken, um den Anschluss zu kündigen, es murmelte und fiepte und bekam keine Verbindung. Diana Osterhage lächelte entschuldigend. Sie goss grünen Tee ein.

Diana Osterhage, 49 Jahre alt, homöopathische Heilpraktikerin, hat ihre Praxis am Bonifatiusplatz im hannoverschen Stadtteil List vor Kurzem geschlossen. Zwölf Jahre lang hatte sie hier gearbeitet, spezialisiert auf Frauen und Kinder. Dann hat sie in ihrem Leben einen neuen Schwerpunkt gesetzt: Osterhage ist jetzt Politikerin. Sie ist eine von zwei niedersächsischen Landesvorsitzenden der im Sommer gegründeten „Basisdemokratischen Partei Deutschland“, Kurzform in eigener Schreibweise: „dieBasis“. Wikipedia nennt die Gruppierung eine „Kleinstpartei“. Sie gehört zu den Vereinigungen, die aus den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hervorgegangen sind.

Früher die Grünen gewählt

Bei den Demos und Kundgebungen der Corona-Leugner sind nicht nur Leute mit Aluhüten oder „Corona-Diktatur“-T-Shirts (die im Grunde bloß zeigen, dass die Träger keinerlei Ahnung davon haben, was eine Diktatur ist) zu beobachten. Sondern auch etliche Teilnehmer, die man nach Aussehen und Habitus spontan den Gegendemonstranten zurechnen würde. Sie wirken ein bisschen grün-alternativ, ein bisschen bürgerlich, ein bisschen antiautoritär, ein bisschen gesettelt. Es sind Menschen, von denen man vermuten würde, dass sie sich von den rechten „Querdenken“-Sprüchen distanzieren, die auf diesen Versammlungen immer wieder zu lesen und zu hören sind. Aber das tun sie nicht.

Osterhage sagt, dass sie ganz früher die Grünen gewählt habe. Zuletzt habe sie bei Wahlen immer ihren Stimmzettel ungültig gemacht.

Die Uni Basel hat in den Telegram-Chatgruppen der Corona-Leugner Umfragen veranstaltet. Sie kam nach einer Erstanalyse im Dezember zu dem Ergebnis, dass es sich vorwiegend um Mittelschichtsmenschen mit hohem Akademikeranteil handelt, die früher zu einem deutlichen Prozentsatz die Grünen oder die Linken gewählt haben. Heute denken sie, die Regierung schüre unnötig die Angst vor Corona, die Medien steckten mit der Regierung unter einer Decke, Politiker seien Marionetten dahinterstehender Mächte und hintergingen und bevormundeten das Volk. Sie sind nicht gegen Ausländer und wollen auch keine starken Männer an der Staatsspitze, aber sie würden zu 27 Prozent die AfD wählen. Und zu 18 Prozent die neue „Basis“-Partei.

Gegen Masken und Impfungen: Corona-Leugner-Demo auf dem hannoverschen Opernplatz. Quelle: Bert Strebe

Osterhage, verheiratet und Mutter zweier Kinder, wurde in Aachen geboren und ist als kleines Mädchen mit ihren Eltern nach Hannover gekommen. Ursprünglich hat sie eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Aber dann, erzählt sie, habe sie festgestellt, dass es in der Wirtschaft immer weniger um Menschen und immer mehr um Vertriebszahlen gehe. Das behagte ihr nicht. Und so entschied sie sich zum ersten Mal, sich neu zu orientieren. 2007 bestand sie die Heilpraktikerinnenprüfung.

Seit Jahrzehnten sind die sogenannten sanften Heilmethoden wie Homöopathie oder die anthroposophische Medizin auf dem Vormarsch. Auch Osterhage hat die Erfahrung gemacht, dass die Schulmedizin oft zu wenig auf die einzelnen Patienten und ihre Geschichte eingehe. Sie erzählt etwa von Kindern mit Hautausschlag, die Cortisonsalben verordnet bekämen, womit aber nur ein Symptom behandelt werde, nicht die Ursache.

Für „Schwarmintelligenz“

Mit ihrer Praxis ist sie gut durch die Jahre gekommen, auch einigermaßen durch 2020. Doch in diesem Jahr, 2021, muss Osterhage als Angehörige eines Heilberufs eine Masernimmunität nachweisen. Und eine Impfung kommt für sie nicht infrage – wie viele Menschen, die alternativen Heilmethoden zuneigen, hält sie Impfungen für fragwürdig. Das und die Sorge, die Regierung könne irgendwann eine Impfpflicht gegen Corona anordnen, führten zu dem Entschluss, sich ein weiteres Mal beruflich neu auszurichten.

Im Programm der „Basis“-Partei stehen schöne Dinge. Freiheit für alle, Beteiligung der Bürger an Entscheidungen, Begrenzung von Lobbyismus und Machtstreben, mehr Beachtung der „Schwarmintelligenz“ (im Gegensatz zur Konzentration auf Expertenmeinungen). Entstanden ist die „Basis“ aus dem Zusammenschluss von Gegnern der Corona-Maßnahmen, zu denen unter anderem auch der Arzt und Verschwörungstheoretiker Bodo Schiffmann gehörte. Viele von diesen Leuten sehen sich in der Tradition von Widerstandskämpfern gegen das Dritte Reich – was eine schwer zu ertragende Anmaßung ist. Man hört in diesen Kreisen die absurdesten Theorien, etwa die, dass die Regierung die Menschen in Panik versetzen und das Volk versklaven wolle.

Osterhage denkt nicht so. Sie sagt, sie bezweifele die von Gesundheitsminister Jens Spahn und seinen Virologen beschriebene Gefährlichkeit des Coronavirus. Sie stellt die Fähigkeit der gängigen sogenannten PCR-Tests, den Sars-CoV-2-Erreger nachzuweisen, infrage. Aber sie ist auch vorsichtig: Mehrfach verwendet sie die Formulierung „Soweit mir bekannt ist“.

Infostand der Partei „Die Basis“ bei einer Demo gegen Corona-Maßnahmen auf dem Opernplatz in Hannover. Quelle: Bert Strebe

Sie verweist auf das Wirrwarr in der Pandemiebekämpfung, sie spricht über das Leiden der Bevölkerung unter Abstand und Kontaktverboten, die seelischen Belastungen, die drohenden Konkurse. Sie berichtet, noch aus ihrer Praxis, von der Zunahme von Stresssymptomen und Schlafstörungen bei Kindern. Sie würde gern mehr „kritische Wissenschaftler“ im Beraterstab der Bundesregierung sehen.

Nicht alles, was sie sagt, hält einer Überprüfung stand. Osterhage verweist im Gespräch mehrfach auf die „unabhängigen Äußerungen“ der „Stiftung Corona-Ausschuss“. Dabei handelt es sich aber gar nicht um einen Ausschuss, sondern um eine Veranstaltung von Corona-Leugnern, die nicht unabhängig und obendrein beim Bundesverband deutscher Stiftungen unbekannt ist. Beispielsweise wurde in einem Video des angeblichen Ausschusses der Tod von acht Berliner Altenheimbewohnern nach Corona-Impfungen vermeldet, was sich nach einer Überprüfung der Recherchegruppe „Correktiv“ als falsch erwies: Es waren sechs Menschen, und sie waren nicht an der Impfung, sondern an Covid-19 gestorben.

Erhöhte Sterblichkeit

Osterhage erzählt auch davon, dass mitten in der Pandemie Krankenhäuser geschlossen worden seien, da stimme doch was nicht. Richtig, Krankenhäuser wurden geschlossen, bestätigt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, aus wirtschaftlichen Gründen. Zugleich steige aber die Bettenzahl durch Zusammenschlüsse und größere Kliniken. Osterhage sagt zudem, es gebe durch Corona keine „Übersterblichkeit“ (wie man eine erhöhte Sterberate bezeichnet). Das Statistische Bundesamt widerspricht und vermeldet beispielsweise für April 2020 eine Sterblichkeit um 14 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019; höhere Zahlen habe es auch im Oktober gegeben.

Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung führt diese Toten laut NDR eindeutig auf Corona zurück. Im Übrigen weisen die Zahlen den Statistikern zufolge auf die Effizienz der deutschen Pandemiepolitik hin: In Italien etwa fielen die Werte mit 49 Prozent viel dramatischer aus.

„Deutsche wurden in den Krieg hineingezogen“: Corona-Leugner Mustafa Alin. Quelle: Bert Strebe

Ein paar Tage nach dem Interview findet eine Demo gegen die Corona-Politik auf dem hannoverschen Opernplatz statt. Es ist keine Veranstaltung der Partei „Die Basis“, aber sie ist mit einem Infostand neben dem Rednerpult vertreten. Unter anderem tritt der Schauspieler Mustafa Alin auf, der im Verlauf seiner Rede „Ihr seid alle Patrioten!“ ruft und behauptet, Deutschland sei in den Ersten und in den Zweiten Weltkrieg „hineingezogen“ worden. Die Deutschen müssten dieses „Trauma“ bewältigen. Er wird nicht ausgebuht dafür, es folgt kein eisiges Schweigen, sondern Applaus.

Die Duderstädter Ärztin Carola Javid-Kistel, gegen die wegen der mutmaßlichen Ausstellung falscher Atteste zur Unverträglichkeit von Masken ermittelt wird, erweckt in ihrem Beitrag den Eindruck, ihr und anderen „kritischen“ Ärzten würden die Konten gesperrt – eine Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Göttingen ergibt ein klares Dementi. Javid-Kistel versteigt sich sogar zu der Aussage, mit den Corona-Impfungen werde in Deutschland ein „Genozid“ vorbereitet.

Spricht von „Genozid“: Carola Javid-Kistel, Homöopathin aus Duderstadt, auf dem Opernplatz Hannover. Quelle: Bert Strebe

Osterhage, befragt, wie sie zu solchen Äußerungen stehe, distanziert sich glasklar – als Privatperson. Als „Basis“-Vorsitzende formuliert sie diplomatischer, sie sei als Mensch auf der Demo gewesen, nicht als Patriotin, und von Genozid würde sie nicht sprechen. Macht sie sich nicht mit solchen Äußerungen gemein, wenn sie dort Flyer verteilt? Osterhage umgeht eine klare Antwort. Der Infostand, sagt sie, habe dazu gedient, auf die Folgeschäden der Corona-Maßnahmen aufmerksam zu machen. Was würde sie tun? Sie sagt: Lockdown beenden, Maskenpflicht abschaffen.

Die „Basis“ will am 20. und 21. März einen Bundesparteitag in Hannover mit 1000 Teilnehmern abhalten und auch zur Bundestagswahl im Herbst antreten. Deutschlandweit hat die Gruppierung derzeit rund 7500 Mitglieder, in Niedersachsen sind es 900, in Stadt und Region Hannover 114. Diana Osterhage sagt: „Wir sind die Mitte.“ Es gebe bei ihnen alles, auch ehemalige Grünen- und CDU- und AfD-Mitglieder.

Die Uni Basel sagt in ihrer Studie, die Bewegung der Corona-Leugner habe „grüne Wurzeln“ und komme „eher von links“, gehe aber „stärker nach rechts“. Und sie verfüge über ein „beträchtliches immanentes Radikalisierungspotenzial“.

Von Bert Strebe