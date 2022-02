Bernhard Weiland reist auf ungewöhnliche Art quer durch Deutschland. Der 70-Jährige aus der Calenberger Neustadt schreibt zudem, fotografiert und sammelt Wasserproben. Beim Bildungsverein in der Südstadt stellt er derzeit Fotos der Busreisen aus.

Bernhard Weiland fährt von der Leine in Hannovers Innenstadt aus mit dem Rad an Flüssen entlang in alle Richtungen. Quelle: Nancy Heusel