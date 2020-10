Hannover

Um die Beherbergungsverbote für Inlandstouristen aus sogenannten Corona-Hotspots hat es zuletzt heftigen Streit gegeben – auch vor den Gerichten. Am Donnerstag ergingen gleich drei Urteile, die auf den ersten Blick nicht auf einer Linie liegen. Vor den zuständigen Oberverwaltungsgerichten ( OVG) in Niedersachsen und Baden-Württemberg sind Klagen gegen das Beherbergungsverbot erfolgreich gewesen, in Schleswig-Holstein und Hamburg dagegen nicht.

Der konkrete Einzelfall ist maßgeblich

Für die unterschiedlichen Urteile gibt es Gründe. Die Gerichte sind unabhängig voneinander und urteilen über die jeweiligen Beherbergungsverbote in den einzelnen Ländern. Die weichen in ihren Formulierungen voneinander ab. „Für das jeweilige Gericht ist der konkrete Einzelfall maßgeblich“, sagt Prof. Frauke Brosius-Gersdorf, Verfassungswissenschaftlerin an der Leibniz-Universität Hannover.

Anzeige

Während beim niedersächsischen OVG in Lüneburg der Betreiber eines Ferienparks mit zugehörigen Unterkünften aus dem Harz geklagt hatte, war es bei den Kollegen beim OVG in Schleswig eine Familie, die auf Sylt urlauben wollte. Sie sieht im Verbot einen Eingriff in die Grundrechte. In Schleswig-Holstein haben also verhinderte Touristen geklagt, in Niedersachsen ein um sein Geschäft fürchtender Betrieb.

OVG Schleswig sieht Gefahr durch Reisende aus Risikogebieten

Die Richter im nördlichsten Bundesland nahmen eine Folgenabwägung vor. „Würde der Vollzug der Verordnung jetzt ausgesetzt, könnten Personen aus inländischen Risikogebieten unkontrolliert nach Schleswig-Holstein kommen“, erklärten sie. Dies könne angesichts aktueller Zahlen über Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu einer umgehenden Gefährdung für das öffentliche Gesundheitswesen führen.

Betrachte man die Folgen des Lockdowns im Frühjahr für jeden einzelnen und für die Wirtschaft, überwiege das Interesse der Gesamtbevölkerung am Schutz vor einer Weiterverbreitung des Erregers gegenüber den Interessen der Familie an einer touristischen Reise. „Sie hätte es in der Hand, durch den Nachweis eines entsprechenden negativen Tests den geplanten Aufenthalt auf Sylt zeitnah zu realisieren“, argumentieren die Richter in Schleswig. Das geforderte Attest sei ein hinnehmbarer Eingriff in die Grundrechte.

Verfassungswissenschaftlerin Brosius-Gersdorf verweist auch auf das Bestimmtheitsgebot. „Eine Regelung wie das Beherbergungsverbot muss so klar und eindeutig formuliert sein, dass der Betroffene nachvollziehen kann, was von ihm verlangt wird“, erklärt sie.

OVG Lüneburg hält Regelwerk für zu unbestimmt

An dieser Hürde ist die niedersächsische Landesregierung mit ihrem Regelwerk gescheitert, wenn man die Urteilsbegründung näher betrachtet. Der 13. Senat in Lüneburg stellte einerseits „deutlich heraus, dass auch angesichts der stark steigenden Infektionszahlen die gesetzlichen Voraussetzungen für staatliches Handeln durch infektionsschützende Maßnahmen erfüllt seien“.

Die niedersächsische Variante des Beherbergungsverbot andererseits bezeichnete der Senat schlicht als rechtswidrig, weil zu unbestimmt. Der Grund: Die Formulierung „aus Risikogebieten“ mache nicht klar, ob Menschen gemeint seien, die dort wohnen, oder auch solche, die sich nur kurz dort aufgehalten haben. Die Richter haben sich auch Ausnahmeregelungen wie Fahrten von Berufspendlern angesehen.

Zweifel an der Wirkung des Beherbergungsverbots

„Insgesamt umfasst das Verbot nur einen sehr begrenzten Ausschnitt des Reisegeschehens“, monierten die Richter. Sie halten es deshalb für zweifelhaft, dass es Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hat. Damit sei das Beherbergungsverbot in der Niedersachsen-Variante eine „nicht notwendige infektionsschutzrechtliche Maßnahme“.

Beide Beschlüsse sind unanfechtbar. Das heißt: Touristen aus Deutschlands Risikogebieten dürfen nach Niedersachsen, aber nicht nach Schleswig-Holstein. Allerdings gilt das nur für den Moment. Bund und Länder haben ja schon angekündigt, in Sachen Beherbergungsverbot weiter nachzudenken.

Von Bernd Haase