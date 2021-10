Hannover

Der Streckenabschnitt zwischen der Gemeinde Weddel bei Braunschweig und dem Wolfsburger Stadtteil Fallersleben im niedersächsischen Gleisnetz der Bahn ist nur 20 Kilometer lang, aber stark befahren. Rund 100 Züge passieren ihn täglich, je zur Hälfte Nah- und Fernverkehrszüge. Das Problem ist, dass sie sich bisher auf nur einem Gleis durch die sogenannte Weddeler Schleife quälen müssen. Das will die Bahn ändern. Am Montag war offizieller Baubeginn für den zweigleisigen Ausbau der Strecke, der bis zum Jahresende 2023 laufen wird. Bund, Land, der Regionalverband Großraum Braunschweig und die Deutsche Bahn investieren zusammen 150 Millionen Euro in eines der aktuell größten Bahnbauprojekte in Niedersachsen.

Zweigleisig geplant, eingleisig gebaut

Die Weddeler Schleife stammt aus dem Jahr 1998. Sie wurde von Anfang an zweigleisig geplant und auch entsprechend genehmigt, aber das wurde bis heute nicht umgesetzt. Obwohl in Teilbereichen ein Bahnkörper für ein zweites Gleis zur Verfügung steht und auch Brückenbauwerke entsprechende Dimensionen aufweisen, baute man zunächst nur eines. Das reicht schon länger nicht mehr, um den Anforderungen an den modernen Zugverkehr gerecht zu werden.

„Der Ausbau gehört zu den ersten Projekten, die wir zur Umsetzung des Zielfahrplans Deutschlandtakt neu beginnen“, sagt Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Hinter dem Begriff steckt die Absicht, mehr Züge auf die Gleise zu bringen, sie nach einem bestimmten Takt verkehren zu lassen und Umsteigebeziehungen zu vereinfachen. Mit diesen und weiteren Maßnahmen sollen die Fahrgastzahlen bei der Bahn binnen zehn Jahren bis 2030 verdoppelt werden.

Mehr Züge zwischen Braunschweig und Wolfsburg

Wenn die Weddeler Schleife fertig ist, sollen Züge zwischen Braunschweig und Wolfsburg alle 30 Minuten fahren und damit doppelt so häufig wie bisher. „Der Halbstundentakt ist hochattraktiv für Pendlerinnen und Pendler und eine echte Alternative zum Auto“, erklärt Ronald Pofalla, Vorstandsmitglied für Infrastruktur beim DB-Konzern.

Entlastung für den Knoten Hannover

Auch für ICE-Züge zwischen Berlin, Frankfurt und Süddeutschland wird mit dem zweigleisigen Ausbau ein Nadelöhr beseitigt. Profitieren soll auch der Eisenbahnknoten Hannover, weil er künftig einfacher umfahren werden kann, wenn es dort Probleme gibt. „Das Netz wird zuverlässiger, der Verkehr wird insgesamt pünktlicher“, verspricht Staatssekretär Ferlemann. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann verwies darüber hinaus auf den Umstand, dass auch der Güterverkehr gestärkt werde.

Die Planungen für das Ausbauvorhaben sind 2017 wieder konkret aufgenommen worden. Zunächst begannen Vermessungs- und Kartierungsarbeiten, außerdem wurde nach schutzwürdigen Tierarten wie etwa Amphibien geguckt. Beim Lärmschutz bestehen nur noch geringe Lücken. Sollten Züge nach ursprünglichen Ideen mit 200 Kilometern in der Stunde durch die Schleife fahren, legt man die Strecke jetzt aber für Tempo 160 aus.

Bauarbeiten mit Rekordtempo

Die einigermaßen umfangreichen Vorarbeiten führten zu dem Entschluss, die Arbeiten in einem Rutsch mit nur einem Bauabschnitt auszuführen. „Innerhalb von zwei Jahren verlegen wir 38.800 Meter Schienen, 32.000 Bahnschwellen und stellen 300 Oberleitungsmasten auf. Das ist Rekordtempo“, betonte Pofalla.

Pendler in Regionalzügen und Fernreisende müssen sich jedoch wegen des erwähnten Rekordtempos darauf einstellen, dass die Bauarbeiten den Zugverkehr zunächst ausbremsen – und zwar teilweise komplett. Von Freitag, 29. Oktober, bis Sonnabend, 11. Dezember, wird die Strecke zwischen Weddel und Fallersleben unter anderem wegen des Rückbaus zweier Brücken komplett gesperrt. Im kommenden Jahr ist das dann noch drei weitere Male der Fall; eine fünfte Sperrpause folgt im Sommer 2023.

Enno muss zwischenzeitlich pausieren

In der ersten Sperrpause kann der Regionalzug Enno in der Weddeler Schleife nicht fahren, der auf zwei Ästen Hannover über Gifhorn sowie Hildesheim über Braunschweig mit Wolfsburg verbindet. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Im Fernverkehr sind keine Verbindungen aus Hannover betroffen, sondern ICE-Linien zwischen Berlin, Frankfurt, Süddeutschland und der Schweiz. Diese müssen wegen der Baustelle umgeleitet werden, entsprechend ändern sich Fahrzeiten. Aber danach wird alles schön: „Wir leisten einen wichtigen klimapolitischen Beitrag und stärken den Schienenverkehr in der Region Braunschweig und ganz Niedersachsen“, erklärt Althusmann.

