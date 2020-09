Autofahrer beschimpfen Arbeiter auf der A2-Tempobaustelle

Hannover

Erneut hat Niedersachsens Straßenbaubehörde am Wochenende einen Test mit einer Tempobaustelle absolviert. In weniger als 60 Stunden haben Bauarbeiter einen gut zwei Kilometer langen Abschnitt der A2 bei Garbsen saniert – ein kleines Meisterstück an Baustellenlogistik. Trotzdem standen Autofahrer aus Richtung Hannover teilweise bis zu zwei Stunden im Stau, weil der Verkehr nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wurde. Doch was die Bauarbeiter sich von einigen Autofahrern anhören müssen, ist unglaublich.

Aggressive Stimmung bei der A2-Tempobaustelle

Die Stimmung ist zuweilen hochaggressiv, vor allem nachts entlädt sich aus dem Schutz geöffneter Autofenster manche Hasstirade über den Bauarbeitern. Vorarbeiter Achim Grefe, der seit 35 Jahren auf Straßenbaustellen arbeitet, berichtet: „Arschlöcher und Blödmänner gehört noch zu den netteren Brüllereien.“

Einmal sei er mit einem Messer angegriffen worden, sagt Grefe. „Da ist ein Autofahrer wütend in die Vollsperrung einer Straßenbaustelle bei Steinhude gefahren und hat mich mit dem Messer bedroht.“ Wütende Lkw-Fahrer dagegen versuchten sich zuweilen im Bakenschießen: Beim Passieren einer Baustelle schwenkten sie mit einer ruckartigen Lenkbewegung den Auflieger aus und katapultierten damit Einzelbaken mitsamt schwerem Bakenfuß auf die Baustelle. „Wenn man so etwas abbekommt, ist schnell etwas gebrochen“, sagt Grefe.

Apfelreste und Cola-Dosen auf Bauarbeiter

Holger Mees, Abteilungsleiter der Landesstraßenverkehrsbehörde und damit Chefmanager der Wochenendbaustelle, bestätigt: „Die Mitarbeiter werden auf der Autobahn mit Apfelgriebsen, Cola-Dosen und anderem Unrat beworfen.“ Schlichtweg unfair sei das: „Die Leute machen hier ihren Job, damit die Autofahrer Straßen in möglichst sicherem Zustand vorfinden.“

Bis zu zehn Kilometer lange Staus bildeten sich am Wochenende vor der Tempobaustelle. Autofahrer mussten teils mehr als anderthalb Stunden warten. Quelle: Conrad von Meding

Vor allem bei Projekten wie an diesem Wochenende ist Kritik von Autofahrern wenig angebracht. Denn für die Landesbehörde war es bereits das zweite Experiment in diesem Jahr, wie man Autobahnbaustellen möglichst zügig abwickeln kann. Auf der Strecke zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld müssen beide Überholsreifen auf gut sechs Kilometern saniert werden. An drei Wochenenden werden jeweils etwa zwei Kilometer lange Abschnitte zwischen Freitagabend und Montagfrüh saniert: Dann ist relativ wenig Verkehr unterwegs.

70 Schwerlast-Lkw im Einsatz

Kurze Pausen gibt es auf der Tempobaustelle nur, wenn der 160 Grad heiße Asphalt abkühlen muss. Ansonsten wurde fast Tag und Nacht durchgearbeitet. In der ersten Nacht ging eine Großfräse kaputt, es musste schnell für Ersatz gesorgt werden, damit der Zeitplan nicht wankt. Etwa 70 Schwerlast-Lkw waren im Pendel-Dauereinsatz, um Asphaltbruch von der Baustelle und später frischen Asphalt auf die Baustelle zu bringen.

Die Großfräsen bewegen sich auf der A2-Tempobaustelle in Höhe der Raststätte Garbsen. Eine der Maschinen versagte in der Nacht zu Sonnabend den Dienst, es musste schnell Ersatz beschafft werden. Quelle: Conrad von Meding

Die Logistik hat dieses Mal nicht ganz so gut geklappt wie bei der ersten Tempobaustelle auf der A2 im Mai, als bei Bothfeld in 88 Stunden einen 3,7 Kilometer langen Abschnitt saniert wurde. Diesmal war als Generalunternehmer die Firma Eurovia eingesetzt, Tochter des französischen Vinci-Konzerns. „Die Lkw haben Freitagnacht im eigenen Baustellenstau festgesteckt, das war ein Risiko für die Zeitpläne“, sagt Manager Mees. Man werde die Abläufe jetzt genau analysieren, um für die nächsten Tests gewappnet zu sein.

Montag rollt der Verkehr wieder

Am Ende aber hat alles geklappt: Sonntagnachmittag wurden die letzten Markierungen geklebt. Montagfrüh um 6 Uhr sollte die Autobahn wieder freigegeben werden.

Ab Sonntagmittag wurden die Markierungen bereits aufgeklebt – dann allerdings musste der Asphalt noch abkühlen, bevor der Verkehr wieder rollen durfte. Quelle: Samantha Franson

So läuft es an den nächsten Wochenenden Auch an den beiden Folgewochenenden (ab 25.09. und 2.10.) sollen jeweils etwa 2 Kilometer lange Abschnitte der Überholstreifen auf der A2 zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld saniert werden. Start ist jeweils freitags gegen 18 Uhr. Die Arbeiten dauern bis maximal montags um 6 Uhr. Stets ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Dortmund befahrbar. Zum einsetzenden Berufsverkehr soll alles wieder frei sein. Die Gegenrichtung nach Berlin ist nicht betroffen.

Von Conrad von Meding