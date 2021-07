Ausgebüxter Waran aus dem Klimahaus Bremerhaven ist wieder da

Bremerhaven

Ein ausgebüxter Waran im Klimahaus in Bremerhaven ist nach drei Tagen wieder aufgetaucht. Weit gekommen war er nicht: Ein Tierpfleger fand das Reptil am Montagmorgen im Ausstellungsbereich „Kamerun“ im Nachtregenwald ganz in der Nähe des Geheges. Es habe sich unter einem mehrschichtigen Bodenbelag versteckt, sagte ein Klimahaussprecher. Das Tier erhole sich jetzt von der Aufregung hinter den Kulissen im Quarantäne-Bereich. „Das Tier ist gesund“, sagte er.

Der fast ausgewachsene Nilwaran war aus seinem Ausstellungsgehege verschwunden, als dieses wegen einer technischen Störung nicht komplett verschlossen war. Als die Tierpfleger am Freitagmorgen ihre Kontrollrunde machten, entdeckten sie, dass das rund 80 Zentimeter lange Schuppenkriechtier fehlte. Kurze Zeit später wurde das Haus bis einschließlich Samstag für Besucher und Besucherinnen geschlossen. Es sei aber zu keinem Zeitpunkt jemand gefährdet gewesen.

Die ausgelegten Köder habe das Tier während seiner Flucht nicht angerührt. „Wahrscheinlich war seine Aufregung größer als sein Hunger“, sagte der Sprecher. Ein Waran könne zwei Wochen ohne Nahrung auskommen. Frühestens in einer Woche soll das Weibchen zusammen mit einem männlichen Artgenossen erneut ins Aqua-Terrarium in der Reisestation „Kamerun“ umziehen.

Name für ausgebüxten Waran gesucht

Wegen seiner Fluchtgeschichte und der Bekanntheit, die das Tier erlangte, soll es nun einen Namen bekommen - so wie auch das Männchen. Namensvorschläge werden auf den Social-Media-Kanälen des Klimahauses entgegengenommen. Normalerweise blieben die meisten Tiere namenlos, sagte der Sprecher.

Im Klimahaus Bremerhaven können die Besucher und Besucherinnen eine Reise am achten Längengrad Ost entlang durch verschiedene Klimazonen machen. Das Ausstellungshaus beheimatet als eingetragene zoologische Einrichtung verschiedene Tierarten.

Von RND/dpa