Hannover

Mit welchen Corona-Regeln gehen Niedersachsen und die Region Hannover in die nächsten Wochen? Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), hat dem Sozialausschuss des Landtages am Donnerstagvormittag erstmalig Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung vorgestellt. Das Regelwerk ist noch in der Vorbereitung, es soll aber möglicherweise schon ab Sonntag gültig sein.

Das sind die Eckpunkte aus Mielkes Erklärung im Ausschuss:

Ausgangssperren: Ab einer Inzidenz von 100 können die Kommunen künftig Ausgangsbeschränkungen verhängen, auch für Teilbereiche der Stadt oder des Kreises. Ab 150 müssen sie Ausgangssperren verhängen. Die Uhrzeiten sind offen. Betroffen wären von der Ausgangssperrenpflicht aktuell folgende Kreise in Niedersachsen: Celle (152,5)Cloppenburg (225)Emsland (173,4)Peine (163,9)Osnabrück Stadt (187,6)Salzgitter Stadt (189,9)

Erweiterte Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen: Kommunen können eine strengere Maskenpflicht (auch in Kraftfahrzeugen) sowie verschärfte Kontaktbeschränkungen verhängen (gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung).

Private Kontakte: Künftig soll sich ein Haushalt mit unbegrenzter Personenzahl mit einem anderen Haushalt mit bis zu zwei Personen treffen können.

Von Marco Seng